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致敬王妃 英國新培育「凱特玫瑰」 銷售所得捐癌友

記者闕志儒／綜合23日電
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Catherine’s Rose，以凱特王妃之名所命名，也為慈善亦向抗癌勇士致敬。(美聯社)
Catherine’s Rose，以凱特王妃之名所命名，也為慈善亦向抗癌勇士致敬。(美聯社)

英國皇家園藝協會（RHS）公布，將一款新培育成功的玫瑰命名為「凱特玫瑰（Catherine's Rose）」，致敬凱特王妃（Princess Catherine）。這不僅是對她長年推廣自然療癒與戶外生活理念的肯定，更是對她近期抗癌旅程的深情獻禮——一朵象徵生命堅韌與溫柔力量的花朵。

這款由 Harkness Roses 培育的 Floribunda 群新品種，綻放著珊瑚粉色的細膩花瓣，花香融合土耳其軟糖的甜香與芒果的熱帶氣息。每簇花可同時綻放最多15朵，單花直徑約8至12公分，植株高約4英尺、寬3英尺，適合各式花園與庭院景觀。這朵「凱瑟琳玫瑰」不只吸引賞心悅目的視線，也吸引蜜蜂等授粉昆蟲，象徵著生命在自然中循環的延續。

更具意義的是，該玫瑰銷售所得將捐出每株5英鎊（約6.7美元）予皇家馬斯登癌症慈善機構，支援英國首創的癌症康復與預防復健訓練計畫。凱特王妃今年初曾於該院接受療程，後於春季公開病情，以堅定語氣與溫柔姿態鼓舞全球。皇家馬斯登執行長黛姆·卡莉·帕爾默表示：「這項命名與捐贈，不僅將幫助更多病患，更傳遞了一種信念──自然與人心都能彼此療癒。」

「凱瑟琳玫瑰」將於5月20日至24日在倫敦切爾西花展首度亮相，並開放預購，預計2025年秋季交付。英國皇家園藝協會總幹事馬特森表示：「這朵玫瑰，不只是對一位王妃的敬意，更是為每一位經歷困境、選擇綻放的人，獻上的一抹光亮與香氣。」

凱特王妃。(美聯社)
凱特王妃。(美聯社)
凱特王妃、威廉王子和他們的兒女。(美聯社)
凱特王妃、威廉王子和他們的兒女。(美聯社)
Catherine’s Rose，以凱特王妃之名所命名，也為慈善亦向抗癌勇士致敬...
Catherine’s Rose，以凱特王妃之名所命名，也為慈善亦向抗癌勇士致敬。(路透)
Catherine’s Rose，以凱特王妃之名所命名，也為慈善亦向抗癌勇士致敬...
Catherine’s Rose，以凱特王妃之名所命名，也為慈善亦向抗癌勇士致敬。圖／摘自Royal Horticultural Society

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