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91歲日本上皇明仁出院返家 診斷「無症狀心肌缺血」

編譯中心／綜合10日電
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日本上皇明仁(左)與上皇后美智子。明仁的診斷結果為「無症狀性心肌缺血」。(美聯社)
日本上皇明仁(左)與上皇后美智子。明仁的診斷結果為「無症狀性心肌缺血」。(美聯社)

日本上皇明仁本月稍早住院接受詳細的心臟檢查後，10日出院返回住處。掌管日本皇室事務的宮內廳表示，診斷結果為「無症狀性心肌缺血」。

日本電視台（Nippon TV）報導，宮內廳10日宣布，91歲的明仁已從東京大學醫學部附屬醫院出院，檢查結果是儘管沒有症狀、但一定程度以上的運動負荷就會使血液未充分流往心肌的「無症狀性心肌缺血」。

宮內廳也說，跟醫師協調後，明仁除了先前的治療之外，也將接受新的藥物治療，以及避免過度運動負荷，醫師未來會比以往更謹慎觀察病情。

「朝日新聞」報導，宮內廳提到，明仁目前沒有自覺症狀，包含對話、走路在內的日常生活無礙。

明仁4月定期健康檢查結果顯示，可能出現冠狀動脈對心臟肌肉供應血流不足的「心肌缺血」情況。他之後於住處再次接受檢查後，5月4日判斷確實為心肌缺血可能性很高，並在5月6日起住院接受詳細的心臟檢查。

明仁10日上午在上皇后美智子的陪同下出院，回到位於東京都的住處仙洞御所。

明仁曾於2012年2月接受冠狀動脈繞道手術，2022年7月在東京大學醫學部附屬醫院接受心臟核磁共振檢查，被診斷出右心衰竭，此後持續接受內科治療，遵守限制水分攝取等醫囑，症狀逐漸改善。

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