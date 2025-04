威廉與凱特小兒子路易王子7歲了 官方公布「缺門牙」新照

英國肯辛頓宮23日公布一張路易王子的新照片,慶祝他7歲生日。

BBC與天空新聞報導,從威廉王子與凱特 王妃官方社群媒體 帳號發布的照片可見,兩人的幼子路易坐在樹幹上,身穿開領格子襯衫、深綠色套毛衣和藍色牛仔褲,面帶微笑,露出了兩顆門牙的縫隙,背後可見到一片藍鈴花。照片附上訊息,「祝路易王子7歲生日快樂!」,還有一個生日蛋糕表情符號。

這張照片於4月初攝於諾福克,由攝影師辛納(Josh Shinne)掌鏡。辛納先前曾為威廉與凱特一家拍過照,包括2023年官方耶誕節賀卡的全家福。

