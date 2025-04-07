威廉王子展現獨立自主 聘黛妃律師團 與英王老爸畫清界線

威廉王子(右)近日做出一項打破傳統的舉動。左為凱特王妃。(美聯社資料照片)

英國威廉王子近日做出一項打破傳統的舉動，捨棄王室長期的法律團隊，改聘用當年為其亡母黛安娜王妃 處理離婚官司的律師事務所Mishcon de Reya，當他和家人的法律代表。此舉被外界解讀，威廉有意與父親查理三世（King Charles III）畫清界線，展現他獨立自主的態度。

英國每日郵報引述王室內部人士消息指出，威廉王子想要開創自己的道路，他不願繼續使用父親的律師。他想做個有主見的人，就這麼簡單。該消息人士說，威廉並非單純改變法律代表，而是想從根本上展現他與父親不同的一面。作為未來的國王，威廉希望用自己的方式處理王室事務。

鏡周刊報導，原先代表英國王室處理法律事務的，是由Harbottle & Lewis事務所負責，該事務所過去長年為王室效力，包括在2006年著名的世界新聞報竊聽醜聞案中擔任王室的法律代表，該案件涉及非法竊聽威廉王子與哈利王子 的語音信箱，導致最終該報倒閉。

報導指出，威廉王子合作的律師事務所Mishcon de Reya，曾代表黛安娜王妃在1996年與查理打離婚官司。值得一提的是，當年為查理辯護的律師Fiona Shackleton，後來又替黛妃 的胞弟查里斯斯賓塞（Charles Spencer）處理與第二任妻子的離婚訴訟。

針對聘用黛妃律師團一事，威廉王子所屬的肯辛頓宮尚未進一步評論。然而，外界普遍認為，這是威廉王子塑造現代王儲形象重要的一環。

威廉2024年11月接受英國BBC訪問時，就曾表明：「我只能說，我正在嘗試做一些事情，而我是以不同的方式在做，這是為了我們這一代人去做的。為了讓大家更了解我的想法，我所做的事可以說是帶著一個比較小的『皇室』意涵——也許這樣表達會比較貼切。」顯示他與傳統王室保持距離的決心。