日皇室YouTube頻道 影片發布24小時5萬人追蹤訂閱

日本掌管皇室事務的宮內廳為了加強發布訊息，4月1日起創建YouTube頻道，1日上傳日本天皇夫婦接見巴西總統魯拉影片。（取材自YouTube）

日本 掌管皇室事務的宮內廳為了加強發布訊息，4月1日起創建YouTube 頻道發布影片後24小時之內已有5萬人訂閱追蹤。

日本讀賣新聞報導，日本皇室去年4月首度運用社群媒體 Instagram，今年2月官網時隔15年大幅更新，1日開始創建YouTube頻道，發布影片後24小時之內就有5萬人訂閱追蹤。

宮內廳1日上午10時起開始上傳影片，內容是日皇德仁3月25日在皇宮設國宴款待巴西總統魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）伉儷時致詞的影片，以及皇居外苑二重橋的風景影片等。

宮內廳表示，今後官方YouTube頻道播放的內容以日皇德仁及皇后雅子出席的活動為主，也將播放皇居的大自然景色等影片。

宮內廳的Instagram帳號去年開始運用後，至今追蹤者約191萬人，但考慮到要對更多人發布皇室訊息，因此開始藉由包括年輕人在內的所有年齡層利用度較高的YouTube頻道發布訊息。

現年65歲的日皇德仁於2019年繼位，他的父親明仁上皇是日本200多年來首位在世退位的天皇。