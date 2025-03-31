哈利王子被慈善機構控霸凌 管理權爆爭執 他不再任贊助人

英國哈利王子（前排右）2018年參加Sentebale活動。(路透)

英國哈利王子 創辦的慈善機構Sentebale基金會，其主席錢多卡指控哈利進行「大規模騷擾和霸凌」。據報雙方近期因管理權、資訊發布權和治理模式等問題發生爭執。

路透報導，哈利與賴索托的賽索王子（Prince Seeiso）2006年共同創立Sentebale，致力協助賴索托與波札那年輕愛滋病患者，以紀念哈利的已故母親王妃黛安娜。日前，兩名創辦人與董事會成員已因與Sentebale主席錢多卡（Sophie Chandauka）之間的爭執集體辭職。

報導指出，由於與錢多卡存在「無法挽回」的矛盾，哈利近日宣布退出機構管理，並且不再擔任機構贊助人。哈利與賽索王子其後共同發聲明：「慈善機構董事會與錢多卡主席之間的關係已無法修復，這讓人感到非常痛心。」

在30日播出的天空新聞（Sky News）訪談中，錢多卡談及哈利的辭職時說：「哈利王子日前對外發布了一則具破壞力的信息，卻未事先通知我、區域主管或執行董事。」她說：「你能想像這樣的打擊，對我本人，以及Sentebale機構的540名員工及家人造成什麼影響嗎？這就是一種大規模騷擾與霸凌的具體例子。」

哈利及其妻子梅根 尚未對相關指控作出回應。