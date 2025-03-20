威廉王子蓄大鬍子嚇哭夏綠蒂公主 凱特妃反應曝光

威廉王子最近都以大鬍子造型趴趴走。(路透)

英國威廉王子經歷妻子凱特 王妃和爸爸查理國王相繼罹癌，讓他一下子壓力山大又傷心，雖然愛妻已經康復並開始陪他出席公開活動，但外界發現威廉王子突然蓄起大鬍子，整個人的造型和過去差很大。

42歲威廉王子年少時被封為「最帥王子」，雖然近年頭頂髮量明顯稀疏，但他依舊以溫文儒雅的氣質受到外界喜愛。不過最近他「突變」大鬍子，據悉女兒夏綠蒂公主第一眼看到還被嚇到大哭，不過凱特王妃似乎很喜歡老公的變化，覺得很有新鮮感。

不過，不少皇室成員對威廉的造型很有意見，認為皇室的傳統完全沒有蓄鬍習慣，但威廉似乎不管他人看法，就算被外界嫌「變成怪大叔」，也只要自己開心就好。

另外，紐約郵報報導，威廉王子日前在西米德蘭（West Midlands）地區進行公務時，自嘲自己日漸稀疏的髮量，引發現場笑聲。

威廉王子天到威倫霍爾（Willenhall）的足球俱樂部，參與英格蘭足球總會（Football Association）舉辦的裁判培訓課程，他身為該組織的贊助人，此行旨在推動招募1000名來自黑人、亞裔 及混血背景的裁判人才。

在與當地民眾互動時，一位留著鮮紅短髮的女子吸引他的目光，他不禁驚嘆：「看看你的頭髮！真是太棒了！」接著，王子笑著打趣說：「要是我也有這樣的頭髮就好了！」並幽默補充：「但我知道，我是沒機會了。」