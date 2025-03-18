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哈利瞞吸毒遭檢舉 移民檔案18日前須公開 恐遭美驅逐

編譯中心／綜合17日電
哈利王子在個人回憶錄中自曝，曾經吸食過可卡因、大麻、迷幻菇等違禁品，遭到保守基金會檢舉，可能被美國驅逐。（視頻截圖）
哈利王子在個人回憶錄中自曝，曾經吸食過可卡因、大麻、迷幻菇等違禁品，遭到保守基金會檢舉，可能被美國驅逐。（視頻截圖）

英國哈利王子在回憶錄中提到吸毒過往，遭到檢舉，美國法院近日裁定，哈利王子移民檔案必須在18日之前公開，最嚴重情況，可能被美國驅逐出境。

據英國天空新聞報導，美國智庫傳統基金會(Heritage Foundation)去年9月提出檢舉，該基金會聲稱，哈利王子可能隱瞞過去吸毒的情況，因此他恐怕沒有資格獲得美國簽證。

在哈利王子的個人回憶錄《備位》(Spare)中，提到他曾經吸食過可卡因、大麻和迷幻蘑菇。哈利說，「可卡因對我沒什麼作用」，並補充道大麻則不同，它實際上確實幫助了我。」就是以上的自述，引發傳統基金會的檢舉，他們認為哈利簽證申請中，有沒有說清楚他先前的吸毒情況，如果在這部分說謊，可能會引發誠信的質疑。

去年9月，法官尼科爾斯（Carl Nichols）裁定哈利王子的個人資料和公眾利益無關，因此駁回傳統基金會的意見，不過，在後者繼續申訴後，尼科爾斯如今改變主意，下令國土安全部最晚在18日以前公開敏感個資可塗黑的版本。

今年2月，美國總統川普被問到是否會驅逐哈利王子，他的回答是「我不會去管他」，他補充說：「他和他妻子之間的矛盾已經夠多了，她太糟糕了。」

川普之所以會提到哈利的妻子梅根(Meghan Markle)，並且如此說，是因為梅根一直批評川普，稱他「極端」且「厭女」。

去年3月，川普在接受新聞採訪時，曾表示哈利不該受到法律優待。

哈利王子 川普 大麻

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