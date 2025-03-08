我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

聯邦法官裁定中國應為新冠負責 判罰240億元

史詩級享受vs.糟糕透頂 馬斯克：中國高鐵太棒 美國應尷尬

梅根自稱姓「薩塞克斯」 英王室學者打臉：那不是姓氏

TVBS新聞網／編輯 游雅嵐 報導
頭銜為薩塞克斯公爵的英國哈利王子(中排左)與妻子梅根(中排右)2月8日出席永不屈服運動會(Invictus Games)開幕式。(美聯社)
頭銜為薩塞克斯公爵的英國哈利王子(中排左)與妻子梅根(中排右)2月8日出席永不屈服運動會(Invictus Games)開幕式。(美聯社)

英國哈利王子（Prince Harry）與妻子梅根脫離英國王室已超過5年，在美國開啟新的事業版圖。梅根在Netflix紀錄片「愛你的梅根」（With Love, Meghan）中，堅稱自己現在的姓氏是「薩塞克斯」（Sussex），還大動作糾正美國女星，但這一舉動卻被網友噓爆，因為「薩塞克斯是王室頭銜」並非姓氏。

根據每日郵報報導，梅根在新的Netflix紀錄片的第二集中，糾正美國女星敏迪卡靈（Mindy Kaling）對她的稱呼：「好好笑喔，你一直叫我梅根‧馬克爾（Meghan Markle），你知道我現在是薩塞克斯了嗎？」當敏迪看起來很困惑時，梅根進一步解釋，自己非常珍視與孩子共享同一個姓氏的感覺：「當你有了孩子後，你會有一種想法，『不，我現在和孩子們共用同一個姓氏。』以前我從沒想過這對我來說會這麼重要，但現在，它真的讓我感受到—這是我們的姓氏」。在被糾正後，敏迪尷尬地回應：「好吧，現在我知道了，我喜歡它。」

在本周出刊的「人物」（People）雜誌採訪中，梅根說：「這是我們作為一個家庭共同的名字，我想我直到我們有了孩子才意識到這對我來說有多重要。」她補充說，「薩塞克斯」這個名字是她和哈利王子「愛情故事」的一部分，等孩子長大了要告訴他們。

不過王室專家指出，梅根嫁給哈利王子後，她正式的姓氏應為「蒙巴頓溫莎」（Mountbatten-Windsor），而「薩塞克斯」僅是頭銜，不是合法姓氏。不少網友認為，梅根是在消費王室，「對她來說，王室的名字和地位始終是最重要的」、「她應該知道薩塞克斯是王室頭銜，根本不是姓氏」，也有網友明確指出：「『薩塞克斯公爵夫人』是她因婚姻而獲得的禮節性頭銜，並不是她的姓氏。我敢肯定她的駕照上不會寫薩塞克斯。」

除此之外，哈利王子在2023年出版自傳回憶錄「備胎」（Spare）時接受訪問時，被問到為何不放棄王室頭銜，他則反問：「那會有什麼不同嗎？」讓英國人對他的好感度瞬間降至冰點。

脫離英國王室5年！梅根糾正女星「我姓薩塞克斯」　原因遭噓爆

TVBS新聞網

梅根 哈利王子 Netflix

上一則

重申挺烏克蘭 艾班尼斯：澳洲考慮參與維和行動

熱門新聞

豪華郵輪皇冠公主號(Crown Princess)突遇惡劣海象，船身劇烈傾斜14度，導致乘客與船員在船內無法保持平衡。(擷自YouTube@9 News Australia)

豪華郵輪遇強風突傾14度「恐怖程度達8.5到10分」16傷

2025-03-02 12:02
墨西哥發生駭人命案，警方在一輛廢棄車中找到九具遭肢解的遺體。（取材自YouTube）

墨西哥4女5男度假失蹤 遺體高速路旁尋獲 8雙手遭肢解

2025-03-05 02:20
烏克蘭總統澤倫斯基3月2日於倫敦出席歐洲領袖峰會。(美聯社)

烏克蘭開出停火兩個條件 要求俄1行動證明追求和平

2025-03-02 19:48
川普7日威脅要對俄羅斯實施金融制裁後，傳普亭考慮暫時停火。圖為俄軍占領區烏克蘭頓內次克州（Donetsk）。(路透)

川普威脅制裁俄羅斯後 傳普亭提1條件願接受暫時停火

2025-03-07 19:53
國防部高階官員透露，川普總統下令暫停對烏克蘭的所有軍事援助。(美聯社)

白宮證實暫停對烏克蘭軍援：檢視軍援能否有助解決問題

2025-03-03 20:35
英國首相施凱爾（左）3月1日在唐寧街會晤烏克蘭總統澤倫斯基（右）。(美聯社)

美烏談崩後 英首相熱情接待澤倫斯基 私下給1警告

2025-03-01 19:20

超人氣

更多 >
只因接了陌生電話 華女被殺豬盤騙50萬

只因接了陌生電話 華女被殺豬盤騙50萬
博主爆料「鋒菲戀式」有譜 網狂猜陳曉、趙麗穎世紀復合

博主爆料「鋒菲戀式」有譜 網狂猜陳曉、趙麗穎世紀復合
中國宣布對加拿大加徵最多100%關稅

中國宣布對加拿大加徵最多100%關稅
14歲少年狂轟29槍 新州警1殉職1重傷

14歲少年狂轟29槍 新州警1殉職1重傷
美「滋事型網紅」南韓踢鐵板 被控多項罪名恐入獄10年

美「滋事型網紅」南韓踢鐵板 被控多項罪名恐入獄10年