梅根自稱姓「薩塞克斯」 英王室學者打臉：那不是姓氏

頭銜為薩塞克斯公爵的英國哈利王子(中排左)與妻子梅根(中排右)2月8日出席永不屈服運動會(Invictus Games)開幕式。(美聯社)

英國哈利王子 （Prince Harry）與妻子梅根 脫離英國王室已超過5年，在美國開啟新的事業版圖。梅根在Netflix 紀錄片「愛你的梅根」（With Love, Meghan）中，堅稱自己現在的姓氏是「薩塞克斯」（Sussex），還大動作糾正美國女星，但這一舉動卻被網友噓爆，因為「薩塞克斯是王室頭銜」並非姓氏。

根據每日郵報報導，梅根在新的Netflix紀錄片的第二集中，糾正美國女星敏迪卡靈（Mindy Kaling）對她的稱呼：「好好笑喔，你一直叫我梅根‧馬克爾（Meghan Markle），你知道我現在是薩塞克斯了嗎？」當敏迪看起來很困惑時，梅根進一步解釋，自己非常珍視與孩子共享同一個姓氏的感覺：「當你有了孩子後，你會有一種想法，『不，我現在和孩子們共用同一個姓氏。』以前我從沒想過這對我來說會這麼重要，但現在，它真的讓我感受到—這是我們的姓氏」。在被糾正後，敏迪尷尬地回應：「好吧，現在我知道了，我喜歡它。」

Meghan Markle corrects her friend for calling her ‘Markle.’



“It’s so funny too that you keep saying Megan Markle, you know I’m Sussex now.’ pic.twitter.com/PezPdZqjw1 — Oli London (@OliLondonTV) 2025年3月4日

在本周出刊的「人物」（People）雜誌採訪中，梅根說：「這是我們作為一個家庭共同的名字，我想我直到我們有了孩子才意識到這對我來說有多重要。」她補充說，「薩塞克斯」這個名字是她和哈利王子「愛情故事」的一部分，等孩子長大了要告訴他們。

不過王室專家指出，梅根嫁給哈利王子後，她正式的姓氏應為「蒙巴頓溫莎」（Mountbatten-Windsor），而「薩塞克斯」僅是頭銜，不是合法姓氏。不少網友認為，梅根是在消費王室，「對她來說，王室的名字和地位始終是最重要的」、「她應該知道薩塞克斯是王室頭銜，根本不是姓氏」，也有網友明確指出：「『薩塞克斯公爵夫人』是她因婚姻而獲得的禮節性頭銜，並不是她的姓氏。我敢肯定她的駕照上不會寫薩塞克斯。」

除此之外，哈利王子在2023年出版自傳回憶錄「備胎」（Spare）時接受訪問時，被問到為何不放棄王室頭銜，他則反問：「那會有什麼不同嗎？」讓英國人對他的好感度瞬間降至冰點。

脫離英國王室5年！梅根糾正女星「我姓薩塞克斯」 原因遭噓爆

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