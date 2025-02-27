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黛妃沒享的禮遇 凱特獲「皇家認證」打破115年王室傳統

編譯中心／綜合26日電
英國凱特王妃即將成為115年來首位獲得權限頒發「皇家認證」（Royal Warrants）的王妃。（路透）
英國凱特王妃即將成為115年來首位獲得權限頒發「皇家認證」（Royal Warrants）的王妃。（路透）

凱特王妃即將成為英國115年來首位獲得權限頒發「皇家認證」（Royal Warrants）的王妃，這項殊榮連黛妃都沒有；此外，威廉王子、凱特搭火車出訪威爾斯的龐特普里斯小鎮（Pontypridd），他們乘坐火車抵達時，讓不少通勤族驚訝不已，不少目擊民眾拍下照片，凱特穿著紅色大衣向圍觀者揮手，他們的官方Instagram帳號也分享了影片。

綜合媒體報導，所謂的「皇家認證」是一項象徵王室認可的官方標章，對品牌具有極高的榮譽價值。獲得認證的品牌不僅可使用王室徽章，還能提升國際市場競爭力，而這項極具象徵意義的職責，凸顯了凱特作為資深王室成員的地位，也擴大了她在王室中的角色與影響力。

現年43歲的凱特，在英國商界的影響力早已廣為人知，因此出現了「凱特效應」（The Kate Effect）一詞，意即她所穿戴的服飾與配件會帶動市場銷量。據報導，截至2021年，「凱特效應」已為英國時尚產業貢獻高達10億英鎊（約12.7億美元）。

消息人士透露，凱特預計將於今年開始頒發皇家認證，但確切時間尚未確定。她未來所頒發的皇家認證的品牌可能涵蓋相當廣泛，從科技供應商到她長期青睞的奢華時尚品牌，包括Alexander McQueen、Catherine Walker 和 Strathberry等。

這些認證授予王室御用品牌，表彰其為王室提供商品與服務的資格，並有效期長達五年，是許多企業夢寐以求的榮譽。

目前，除了國王與王后，威廉王子（Prince William）是唯一被授權頒發皇家認證的王室成員。不過，與凱特相同，威廉王子尚未頒發過首份認證，但外界預期，他也將在不久的將來開始行使這項權力。

另一方面，雖然威廉和凱特通常搭乘王室車隊甚至是直升機出席活動，但這其實不是他們第一次在火車上為乘客帶來驚喜。

2023年5月，一位TikTok網紅就在倫敦的伊莉莎白線上遇到親王夫婦，威廉在TikTok影片中表示兩人很喜歡坐火車。

威廉王子和凱特王妃繼1月27日在倫敦出席大屠殺紀念日儀式後，這次出訪是他們今年第二次共同出席王室活動。凱特在一月份宣佈她的癌症已經痊癒，最近重新回到王室工作。

威廉王子和凱特王妃今年第二次共同出席皇室活動。（美聯社）
威廉王子和凱特王妃今年第二次共同出席皇室活動。（美聯社）
威廉王子和凱特王妃搭火車出行。（取材自Instagram）
威廉王子和凱特王妃搭火車出行。（取材自Instagram）

凱特 皇家 TikTok

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