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日本皇位繼承人悠仁成年 3/3將首度召開記者會

中央社東京21日綜合外電報導
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日本秋篠宮文仁親王長子悠仁親王（圖）預計3月3日下午2時，在東京都港區的赤坂東邸，首度以成年皇族的身分召開記者會。(路透)
日本秋篠宮文仁親王長子悠仁親王（圖）預計3月3日下午2時，在東京都港區的赤坂東邸，首度以成年皇族的身分召開記者會。(路透)

掌管日本皇室相關事務的宮內廳今天宣布，秋篠宮文仁親王長子悠仁親王預計3月3日下午2時，在東京都港區的赤坂東邸，首度以成年皇族的身分召開記者會。

悠仁是日皇德仁的姪子，也是日本皇位第二順位繼承人。他2024年9月6日滿18歲後，成為成年皇族。這是繼他的父親文仁（目前為皇位第一順位繼承人）之後，日本皇室睽違39年又見有皇位繼承權的男性皇族成年。

「每日新聞」報導，近年來，日本多位皇族成員會在成年生日之前舉行記者會，闡述未來志向等。儘管悠仁去年就已成年，但為了不影響他準備大學入學，宮內廳過去一段時間持續在協調這場記者會的時間。

悠仁是日本政府2022年修改民法下調成年年齡為18歲後，第一個成年的皇族。他目前就讀國立筑波大學附屬高中3年級，2024年12月藉由推薦入學，錄取筑波大學生命環境學群生物學類科系，並將在今年春天成為大一新鮮人。

按照慣例，日本男性皇族會配合成年，參與包括由日皇授予冠冕的「加冠之儀」（行冠禮）在內的成年儀式。根據宮內廳的說法，悠仁的成年儀式預計在大學入學後舉行。

日本皇室最近一次成年的成員，為日皇德仁與皇后雅子獨生女愛子內親王於2021年12月滿20歲。

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