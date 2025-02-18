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凱特王妃曬3子女肖像畫 網友驚呼：11歲喬治王子根本藝術家等級

編譯徐榆涵／即時報導
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圖左上、右上、左下、右下依序為路易王子、夏綠蒂公主、喬治王子和凱特的手繪肖像畫作。(取材自Instagram)
圖左上、右上、左下、右下依序為路易王子、夏綠蒂公主、喬治王子和凱特的手繪肖像畫作。(取材自Instagram)

英國威廉王子（Prince William）與妻子凱特王妃（Kate Middleton）育有3名子女，身為英國王室成員，3名子女不只要遵循傳統禮儀，還要發展多樣才藝，凱特17日透過官方社群媒體分享一組由她和3名子女- 喬治王子（Prince George）、夏綠蒂公主（Princess Charlotte）和路易王子（Prince Louis）創作的4幅手繪肖像畫，其中喬治王子的作品更令不少網友直呼很有藝術天分。

凱特17日在官方IG分享她和子女們的繪畫作品，6歲的路易王子用紅色和橘色創作一幅肖像畫，用色強烈大膽，且有點抽象意味。而9歲的夏綠蒂公主則用藍、綠、紫、黃等顏色，畫出一名捲髮女子的畫像。11歲的喬治王子，則用線條勾勒出凱特坐在沙發上的樣子，相當逼真且細膩。凱特王妃則用鉛筆勾勒出路易王子的閉著眼的模樣，非常生動寫實。

凱特用文字寫道，與孩子一起畫肖像畫可以增進彼此連結，因為要花時間互相觀察，並將注意力放在對方身上，同時還能發揮創造力，最重要的是一起享受很多樂趣。

對於孩子們的畫作，不少網友直呼，「喬治王子的畫作太棒了」、「喬治王子是有天分的藝術家」、「都是很棒的作品」以及「總是令大家驚呼的王室家庭」等。

英國威廉王子與妻子凱特王妃育有3名子女，分別是6歲的路易王子（左一）、9歲的夏綠...
英國威廉王子與妻子凱特王妃育有3名子女，分別是6歲的路易王子（左一）、9歲的夏綠蒂公主（右二）和11歲的喬治王子（右一）。(美聯社)

凱特 社群媒體

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