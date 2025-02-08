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凱特王妃被3歲女童問「妳是公主嗎？」罕見下車這麼答

TVBS新聞網／編輯 游雅嵐 報導
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凱特王妃在去年接受癌症治療後，循序漸進重返王室職務。（美聯社）
凱特王妃在去年接受癌症治療後，循序漸進重返王室職務。（美聯社）

英國王室成員凱特王妃（Kate Middleton）日前到南威爾斯進行公務訪問時，有一名小女孩因為見到她，興奮地詢問：「你真的是公主嗎？」吸引了凱特的注意，而她的暖心舉動和親民的回答，也被民眾大讚可愛又平易近人。

根據BBC報導，43歲的凱特王妃在去年接受癌症治療後，循序漸進重返王室職務。1月30日她前往兒童安寧療護中心和柯基襪子製造廠（Corgi Hosiery）參訪，當她離開時，突然聽到有人不斷喊著「哈囉公主」。

凱特王妃隨後做出一個非常不尋常的舉動，她讓車隊停下，自己跳下車與這名3歲的小女孩莉莉-蘿絲（Lily-Rose）握手，並對她說：「我在那麼遠的地方就聽到妳說『哈囉』了，所以我想過來看看妳。」讓這名小女孩感到非常開心。

小女孩蘿絲興奮地問凱特：「你真的是公主嗎？」凱特溫暖地回應：「是的，我是公主。我想來看看妳們的村莊，看看這裡發生了什麼事，參觀這間很棒的工廠。他們製作襪子和毛衣，非常有趣。」

在交談後，小女孩蘿絲把一個玩具香蕉遞給凱特，周圍的人都被這可愛的舉動逗笑，而當凱特禮貌地把香蕉還給她時，蘿絲卻把它丟在地上，凱特不得不彎下腰去撿起來，場面相當輕鬆逗趣。

蘿絲的母親事後表示：「這真是太令人興奮了，我們完全沒想到會發生這種事，凱特真的很可愛，她非常自然、平易近人。」

BBC報導指出，像這樣的時刻其實很罕見，因為英國王室車隊在離開一個公務行程後，很少會停下來，可見凱特王妃的舉動「非比尋常」。

TVBS新聞網

凱特王妃被3歲女童問「妳是公主嗎？」　罕見下車1回答超親民

凱特 癌症

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