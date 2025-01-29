聯合國建議修改皇室典範「不准女性繼承皇位」 日對經費設限反制

日本女性皇族包括天皇之女愛子、皇嗣秋筱宮的次女佳子（圖），三笠宮的彬子與瑤子、高圓宮的承子等人。(路透)

聯合國 消除對婦女歧視委員會去年建議日本 修改不准女性皇室成員繼承皇位的規定後，並未應日方的要求刪除相關記載，日本外務省昨(29)天宣布採取反制措施。

聯合國消除對婦女歧視委員會（United Nations Committee on the Elimination of Discrimination against Women）去年10月建議日本修改「皇室典範」不准女性皇室成員繼承皇位的規定後，日本內閣官房長官林芳正當時就此表示「非常遺憾」，已向對方提出強烈抗議，並要求刪除相關記載。

「讀賣新聞」報導，由於聯合國消除對婦女歧視委員會並未應日方的要求，日本外務省有意藉反制措施表示抗議。

外務省發言人北村俊博昨天在記者會上表明，本月27日已通知聯合國人權事務高級專員公署（OHCHR），不要將經費分配給聯合國消除對婦女歧視委員會。這個委員會相關事務是由聯合國人權事務高級專員公署負責。

北村昨天重申日方在此事的立場，稱「有關皇位的繼承資格並不包含在基本人權中，所以不該視為歧視女性」。

日本每年提供2000萬到3000萬日圓左右的資金給聯合國人權事務高級專員公署，當作改善北韓與柬埔寨的人權狀況、推動消除歧視麻瘋病等活動的專款。

這筆費用若有剩餘資金，依照聯合國人權事務高級專員公署裁量，可能會分配給聯合國消除對婦女歧視委員會。

日本TBS電視台報導，日本採取這種反制措施相當罕見，外務省昨天也宣布，已決定將聯合國消除對婦女歧視委員會成員原定訪日行程延期。

根據聯合國官網介紹，消除對婦女歧視委員會負責監督締約國落實「消除對婦女一切形式歧視公約」（Convention on the Elimination of all forms of Discrimination Against Women）的情況。