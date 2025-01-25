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超前部屬？ 梅根驚爆想寫「潛在離婚回憶錄」 詢問出版商

編譯中心／綜合24日電
英國哈利王子與妻子梅根2020年宣布「淡出英國皇室」後，便移居美國。（美聯社）
英國哈利王子與妻子梅根2020年宣布「淡出英國皇室」後，便移居美國。（美聯社）

英國哈利王子與妻子梅根的婚姻狀況再次引發外界關注。梅根近日遭爆出其團隊曾與一未具名出版社洽談，評估出版一本「潛在離婚回憶錄」的市場興趣，並希望該書探討她與哈利分手後的情況，而非她的前夫崔佛恩格森（Travor Engelson）。雖然這場會議並未代表他們已有離婚計畫，但此舉引發了外界對兩人婚姻的猜測。對此，消息人士稱他們無法分開，並表示兩人對彼此深深著迷。

《浮華世界》報導指出，梅根團隊的出版商會議並不代表兩人確定將分手，而僅是純粹探討未來可能性，當時出版商並未提出報價，而且有沒有任何手稿可參考，因為並無離婚的內容可撰寫。即便如此，梅根的這番「超前部署」令外界驚訝，許多人質疑她是否考慮未來萬一離婚的可能性。

不過，報導引述消息人士說指出，哈利與梅根既不會、也無法分手，「梅根與哈利明白，他們是綁在一起的，他們的價值在於身為一對夫婦的存在——即使他們想要分開，也不可能。而且說實話，他們對彼此十分著迷。他們就是兩個自戀狂。」

2021年，哈利與梅根與企鵝蘭登書屋簽訂了2000萬美元的出版合約，並已推出哈利的回憶錄及梅根的童書。根據協議，未來還將出版與領導力及健康主題有關的書籍。哈利的回憶錄全球銷量已突破600萬冊，並被認定為史上銷量最快的非小說書籍。

梅根 哈利

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