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纏訟5年…哈利與太陽報和解 收到明確道歉 賠償金傳8位數

編譯周辰陽／綜合22日電
纏訟多年，英國哈利王子與梅鐸旗下太陽報和解。(美聯社資料照片)
纏訟多年，英國哈利王子與梅鐸旗下太陽報和解。(美聯社資料照片)

英國天空新聞與美國NBC新聞報導，英國哈利王子和澳洲媒體大亨梅鐸（Rupert Murdoch）旗下的新聞集團官司戰纏訟5年，終於在22日達成和解點。據了解，哈利在英國高等法院控告新聞集團的太陽報以侵入手機等方式非法蒐集他的訊息，太陽報（The Sun）則罕見道歉，首次承認不當行為，且願意支付據傳8位數的鉅額賠償。

新聞集團對於以駭客手法入侵哈利手機、刺探他的私生活表示 「全面和明確的道歉」，並承認太陽報雇請的私家偵探從事「非法 」行為。哈利王子律師表示：「曝光的真相是新聞集團報業，至少在16年間違法聘用100多名私家偵探，執行3萬5千多起非法行動。」

這是新聞集團首次承認太陽報行為不當。哈利與工黨前副領袖華生勳爵在訴訟中說，新聞集團旗下報業記者和私人調查員，涉嫌在1996至2011年間非法收集資訊。

新聞集團還為其記者過去侵犯哈利母親黛安娜王妃的私生活而道歉，黛妃1997年在巴黎被攝影師追逐時死於車禍。

梅鐸的新聞集團報業向哈利等原告發布道歉內容指出：「新聞集團報業就太陽報1996年至2011年間嚴重侵犯其私生活，正式而且毫不含糊地向薩塞克斯公爵（Duke of Sussex）道歉，包括為太陽報工作的私家偵探進行的非法活動所衍生的摩擦。」

「新聞集團報業也就電話遭到竊聽、監控，以及私人資訊遭到世界新聞報記者和接受他們指揮的私家偵探誤用，正式而且毫不含糊地向薩塞克斯公爵道歉。」

新聞集團委任律師哈德森表示，兩造「在過去幾天參與非常激烈的談判」。哈利王子委任律師謝爾本則說，雙方已「達成協議」。新聞集團在當庭宣讀的聲明中，向哈利提出「充分與明確」的道歉，還將支付「巨額賠償」。

不過，哈利並沒有達成在法庭公開追究英國小報責任的目標，決定和解也將停止揭發新聞集團旗下報紙的不當行為。

和新聞集團和解，也讓40歲的哈利無須承擔財務風險。根據英國法律，如果哈利拒絕和解，最後法院判給哈利的賠償金不如新聞集團提議的和解金額，哈利就必須支付雙方法律費用。

哈利 梅鐸 澳洲

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