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抗癌展現力量 凱特妃43歲生日 威廉發文稱讚「了不起」

編譯周辰陽／綜合9日電
英國凱特王妃2024年12月25日赴英格蘭諾福克郡聖瑪麗瑪德蓮娜教堂，參加王室傳統的聖誕節禮拜。（路透）
英國凱特王妃2024年12月25日赴英格蘭諾福克郡聖瑪麗瑪德蓮娜教堂，參加王室傳統的聖誕節禮拜。（路透）

英國王儲威廉9日祝福「了不起」的妻子凱特43歲生日快樂，稱讚凱特過去一年，在對抗病魔所展現的力量。肯辛頓宮（Kensington Palace）並未透露王妃會在哪裡慶祝生日，不過凱特通常會在英格蘭東部的諾福克地區（Norfolk），與家人度過這個屬於她的日子。

BBC報導，威廉在社群媒體發布訊息寫到，「獻給最了不起的妻子和母親，妳在過去一年內所展現出的力量一直有目共睹，喬治、夏洛特、路易和我都以妳為榮。生日快樂，凱瑟琳。我們愛你。W」。

凱特2024年確診罹癌，接受預防性化療後，現已重返王室公務。肯辛頓宮發布了威廉的親寫的訊息，附上一張王室攝影師波蒂斯2024年夏天在溫莎為凱特拍攝的未曾公開照片。在這張黑白照片中，凱特身穿牛仔褲與白襯衫，戴著一條圍巾，看上去很輕鬆，面帶微笑。

英國王室同樣祝凱特生日快樂，在X平台(前身為推特Twitter)的官方帳號貼出她的照片，寫下「祝威爾斯王妃生日快樂！」並且附上生日蛋糕的表情符號。BBC指出，王室貼出的凱特照片是聖誕節在桑德令罕（Sandringham）參加禮拜時，從粉絲手中接過花束。

凱特於2024年初神祕減少露面，至3月公布患癌並接受化療。她專心休養半年後，去年10月重返王室職務。

英國凱特王妃2024年12月25日赴英格蘭諾福克郡聖瑪麗瑪德蓮娜教堂，參加王室傳...
英國凱特王妃2024年12月25日赴英格蘭諾福克郡聖瑪麗瑪德蓮娜教堂，參加王室傳統的耶誕節禮拜。（路透）

凱特 聖誕節 社群媒體

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