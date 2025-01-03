梅根暌違5年重返IG貼文 甜曬「哈利視角」迎接2025年

梅根穿白衣白褲，在沙灘上奔跑。（取材自Instagram）

美國演員、英國哈利 王子（Prince Harry）之妻梅根 ．馬克爾（Meghan Markle）自2020年後首次重返社群媒體 Instagram，以 全新的個人帳號發布第一篇貼文，以此迎接新的一年。

梅根在沙灘上寫下「2025」，迎接新年。（取材自Instagram）

美聯社1日確認，Instagram帳號@meghan屬於薩塞克斯公爵夫人（Duchess of Sussex）梅根。她的首篇貼文是一段影片，是由哈利王子拍攝，地點在夫妻倆位於加州蒙特斯托的家附近，畫面中梅根穿白衣白服，在海灘上奔跑，並在沙灘上寫下「2025」，迎接新年，最後後她對著鏡頭大笑。貼文尚未開放留言功能，該帳號的追蹤人數目前已突破64萬。

梅根與薩塞克斯公爵（Duke of Sussex）哈利於2018年結婚，他們最初和威廉王子（Prince William）及妻子威爾斯王妃（Princess of Wales）凱特（Kate）共用帳號@KensingtonRoyal。

但梅根和哈利一年後創建了自己的帳號@SussexRoyal，象徵著他們與王室逐漸疏遠。@SussexRoyal隨後在2020年停止更新，約莫是這對夫妻宣布卸下王室成員身分的時期。

梅根曾因演出電視影集「無照律師」（Suits）而廣為人知，當時她擁有一個受歡迎的Instagram帳號。她曾表示她會重返社群媒體。

2022年，梅根接受「紐約雜誌」（New York Magazine）旗下時尚媒體The Cut訪問時透露：「想知道一個祕密嗎？我將重返…Instagram。」

然而，她在其他時候因為擔心網路騷擾問題，似乎對回歸Instagram持保留態度。梅根和哈利在2023年敦促社群媒體平台加強內容審核政策，指稱某些應用程式可能會對年輕人的心理健康造成傷害。她表示：「現在每個人都受到網路世界和社群媒體影響，有些人受到的影響比其他人更大。我們都希望感到安全。」哈利也同意妻子的觀點，並補充說：「對我和我的妻子來說，孩子們在數位時代中成長，我們的首要任務是將痛苦轉化為有意義的目標。」希望打造更安全的網路環境，來幫助他們的孩子和其他家庭。