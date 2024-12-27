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凱特妃聖誕節擁抱癌友 王子、公主禮物拿到手軟

編譯中心╱綜合26日電
英國威廉王子一家五口衣服顏色互相搭配。(取材自Ｘ平台)
英國威廉王子一家五口衣服顏色互相搭配。(取材自Ｘ平台)

英王查理三世依傳統於聖誕節早晨率領多名王室成員到桑德令罕莊園的教堂做聖誕禮拜，威廉王子與妻子凱特王妃帶三名子女喬治王子、夏綠蒂公主、路易王子亮相，沿途吸引民眾歡迎、送禮物，氣氛相當溫馨。

凱特王妃與73歲的罹癌婦人擁抱。(取材自Ｘ平台)
凱特王妃與73歲的罹癌婦人擁抱。(取材自Ｘ平台)

聖誕節當天，王室成員們到教堂做禮拜，結束後，到教堂外與民眾打招呼，11歲的喬治、10歲的夏綠蒂和6歲的路易身穿與父母相應的冬裝，沿途與人群互動。凱特王妃看起來氣色很好，她穿愛牌Alexander McQueen綠色大衣，女兒夏綠蒂則穿藍綠格紋外套，頭上的綠色天鵝絨蝴蝶結與媽咪的衣服相呼應，相當可愛。

古靈精怪的路易拿到很多禮物，包括巧克力、絨毛娃娃、聖誕頭飾，好心情全寫在臉上，不過隨著禮物愈來愈多，他再也拿不動，便向老爸威廉求助；夏綠蒂公主也和民眾玩自拍；明年要上中學的喬治看起來則愈來愈穩重。

今年對罹癌的凱特王妃來說是充滿挑戰的一年，這是她完成化療復工後，首次與國民互動的公開活動，沿途接受熱情民眾給予的鮮花，英國每日郵報報導，她與一名73歲的婦人凱倫麥克萊恩（Karen Maclean）擁抱，麥克萊恩抗癌超過20年，她說「當凱特伸手擁抱我時，真是出乎意料，令人高興…我緊緊地抱住了她，那是一個很不真實的時刻。」

事實上，今年對威廉王子一家人而言，無疑充滿困難，年初凱特王妃被診斷出罹癌，歷經9個月化療，於下半年復工。而英王也被，但75歲的他仍積極旅行國王職責，參與多項國內外活動。

英王查理三世在聖誕文告中感謝「無私奉獻的醫師和護理師」對王室的支持，結束了他與凱特王妃共同抗癌的一年。他向醫療人員、退伍軍人和人道工作者致敬，並談及從全球衝突到今年夏季英國的極右暴動等話題。

今年的英國君主傳統聖誕文告是近20年來首次在王室住所外錄製，象徵性地選在位於倫敦市中心、華麗的菲茨羅維亞禮拜堂（Fitzrovia Chapel）拍攝。第一份王室聖誕文告於1932年由喬治五世（George V）透過無線電廣播發表。

英國喬治王子、夏綠蒂公主、路易王子收到很多禮物。(取材自Ｘ平台)
英國喬治王子、夏綠蒂公主、路易王子收到很多禮物。(取材自Ｘ平台)

凱特 聖誕節 查理三世

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