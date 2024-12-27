凱特妃聖誕節擁抱癌友 王子、公主禮物拿到手軟

英國威廉王子一家五口衣服顏色互相搭配。(取材自Ｘ平台)

英王查理三世 依傳統於聖誕節 早晨率領多名王室成員到桑德令罕莊園的教堂做聖誕禮拜，威廉王子與妻子凱特 王妃帶三名子女喬治王子、夏綠蒂公主、路易王子亮相，沿途吸引民眾歡迎、送禮物，氣氛相當溫馨。

凱特王妃與73歲的罹癌婦人擁抱。(取材自Ｘ平台)

聖誕節當天，王室成員們到教堂做禮拜，結束後，到教堂外與民眾打招呼，11歲的喬治、10歲的夏綠蒂和6歲的路易身穿與父母相應的冬裝，沿途與人群互動。凱特王妃看起來氣色很好，她穿愛牌Alexander McQueen綠色大衣，女兒夏綠蒂則穿藍綠格紋外套，頭上的綠色天鵝絨蝴蝶結與媽咪的衣服相呼應，相當可愛。

古靈精怪的路易拿到很多禮物，包括巧克力、絨毛娃娃、聖誕頭飾，好心情全寫在臉上，不過隨著禮物愈來愈多，他再也拿不動，便向老爸威廉求助；夏綠蒂公主也和民眾玩自拍；明年要上中學的喬治看起來則愈來愈穩重。

今年對罹癌的凱特王妃來說是充滿挑戰的一年，這是她完成化療復工後，首次與國民互動的公開活動，沿途接受熱情民眾給予的鮮花，英國每日郵報報導，她與一名73歲的婦人凱倫麥克萊恩（Karen Maclean）擁抱，麥克萊恩抗癌超過20年，她說「當凱特伸手擁抱我時，真是出乎意料，令人高興…我緊緊地抱住了她，那是一個很不真實的時刻。」

事實上，今年對威廉王子一家人而言，無疑充滿困難，年初凱特王妃被診斷出罹癌，歷經9個月化療，於下半年復工。而英王也被，但75歲的他仍積極旅行國王職責，參與多項國內外活動。

英王查理三世在聖誕文告中感謝「無私奉獻的醫師和護理師」對王室的支持，結束了他與凱特王妃共同抗癌的一年。他向醫療人員、退伍軍人和人道工作者致敬，並談及從全球衝突到今年夏季英國的極右暴動等話題。