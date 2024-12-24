明仁上皇91歲創日皇最高壽 「吃飯時不做1件事」

日本上皇明仁(左)及上皇后美智子。(美聯社)

日本 上皇明仁23日度過91歲生日，掌管日本皇室等事務的宮內廳表示，明仁與10月因骨折而接受手術的上皇后美智子，過著規律且平靜的生活。

日本讀賣新聞報導，美智子今年10月在住處跌倒，導致右大腿骨上側骨折並住院接受治療，後來於當月順利出院。

宮內廳表示，美智子住院期間，明仁兩度赴醫院探病，並在她出院當天於住處仙洞御所的車廳迎接，目前兩人早晚會於住處等地一同散步。仙洞御所位在東京都港區元赤坂地區。

此外，宮內廳表示，明仁為了避免吞嚥時噎到，所以不會在吃飯時說話。明仁平時也常透過新聞與電視留意日本國內外的動態，尤其關注今年1月1日發生的強震與今年9月遭遇大雨侵襲的石川縣能登半島災情，以及當地災民的生活。

而明仁至今仍深切面對有關戰爭的記憶。沖繩戰役結束、廣島與長崎遭遇原子彈，以及日本二戰投降日(日本稱「終戰日」)的4個紀念日，明仁都會配合相關儀式默哀。

健康方面，明仁2022年被診斷出心臟衰竭，透過服用藥物以及限制水分攝取等內科治療，身體狀況持續維持相對穩定，並無太大變化。據悉，他為了防止嗆到，目前在用餐期間避免說話。

另外，明仁目前仍在從事被他視為畢生志業的鰕虎魚研究。今年的生日祝賀儀式從簡舉辦，出席人數比2023年略為增加。

日本共同社報導，宮內廳表示，德仁與皇后雅子的女兒愛子公主，因為身體不適，取消23日赴仙洞御所祝壽的行程，而日皇夫婦慎重起見也取消行程。