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威廉凱特聖誕卡1家5口燦笑 傳比預期更早當國王、王后

編譯中心／綜合20日電
威廉和凱特也按慣例在聖誕節前夕發布聖誕賀卡。（取材自Ｘ平台）
威廉和凱特也按慣例在聖誕節前夕發布聖誕賀卡。（取材自Ｘ平台）

繼英國哈利王子（Prince Harry）與妻子梅根（Meghan Markle）後，威廉王子（Prince William）和凱特王妃（Kate Middleton）19日也按慣例在聖誕節前夕發布聖誕賀卡，照片中一家五口頭靠頭、手搭肩，每人都露齒燦笑，氣氛相當溫馨緊密。

這張照片是他們今年8月在諾福克所拍攝，強調家庭和遭遇困難時彼此相互扶持，和今年9月凱特王妃宣布結束化療時拍攝的影片場景相同。

威廉凱特今年的聖誕卡沿襲了他們一直以來的非正式、輕鬆的家庭形象，擺脫任何傳統的王室框架。此外，聖誕卡在社群媒體以影片方式呈現，除了有他們的照片賀卡外，還有聖誕樹燈光閃爍，搭配下雪特效，相當有過節氣氛。

威廉凱特去年的聖誕賀卡是一張黑白全家福照，凱特也在之後不久開始癌症化療，而今年的彩色照片顯得溫暖許多。威廉曾坦言，這是他人生中最艱難的一年，對他們一家來說是個「殘酷」的時期。不過現在也走向一個嶄新的未來。

哈利王子與妻子梅根日前也公開由6張照片拼貼而成的聖誕賀卡，裡面罕見出現一家4口合影，為2021年來首次。

此外，凱特王妃日前在威斯敏斯特大教堂（Westminster Abbey）舉辦了「一起唱聖誕頌歌」（Together at Christmascarol service）活動，與威廉王子、三個孩子喬治王子（Prince George）、夏綠蒂公主（Princess Charlotte）以及路易王子（Prince Louis）和約1600名因社區服務而受到表彰的人一起，延續了這一長期傳統。

先前凱特表示已經結束一輪化療，助理也表示今年剩餘時間她將會減少公開活動，不過一年一度的頌歌活動是首要任務。一位王室內部人士告訴《People》雜誌，凱特意外的健康挑戰和2月時國王查理三世被診斷出癌症的消息，促使威廉和凱特更將重心集中在家庭上。

王室傳記作者 Sally Bedell Smith 告訴《Vanity Fair》記者，儘管他們專注於對家人的關心，但國王的健康狀況讓他們一直在思考未來。「儘管國王正在以典型的決心履行自己的職責，但在癌症治療期間，他不得不接受一些限制，」Smith 說：「因此，威廉一直在承擔更多的責任，他和凱特也在為自己未來的角色做準備，這比他們預想的要早。」

凱特 癌症 哈利

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