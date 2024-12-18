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哈利梅根公布2024耶誕賀卡 睽違3年罕秀兒女照

編譯徐榆涵／即時報導
英國哈利王子與妻子梅根。(取自Instagram)
英國哈利王子與妻子梅根。(取自Instagram)

英國哈利王子與妻子梅根向來注重個人隱私，且鮮少讓一雙寶貝兒女曝光，但兩人16日公開由6張照片拼貼而成的耶誕賀卡，裡面罕見出現小王子亞契（Prince Archie of Sussex）和小公主莉莉白（Princess Lilibet of Sussex）的身影，讓王室粉絲又驚又喜。

這張由代表兩人的Archewell基金會以及Archewell製作公司的名義發出的耶誕卡，以6張在不同場合拍下的照片，紀錄即將過去的2024年，包括兩人今年5月訪問奈及利亞、8月出訪哥倫比亞的畫面。

但照片中最吸睛的還是哈利一家4口的全家合照，照片可以看見哈利與梅根開心地向亞契與莉莉白張開雙臂，亞契與莉莉白則分別以側臉和背影出現在畫面中，一家四口的身邊還圍繞著三隻愛犬，畫面相當溫馨。

英國哈利王子與妻子梅根16日公開由6張照片拼貼而成的耶誕賀卡。(取自Instag...
英國哈利王子與妻子梅根16日公開由6張照片拼貼而成的耶誕賀卡。(取自Instagram)

這是哈利與梅根2021年以來，首度公開一家四口的合照，他們多年來極力保護孩子隱私。

英國PA Media報導，哈利與梅根僅會向親友發送這張賀卡，並不會對外公開分享。

英國其他王室成員也發布了各自的耶誕卡，像是查理國王和卡蜜拉王后選擇了4月在白金漢宮花園拍攝的照片為賀卡。

哈利 梅根

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