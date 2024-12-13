中國間諜入侵英國王室？安德魯王子的中國顧問 被禁止入英

英國安德魯王子。(路透資料照片)

英國安德魯王子的一名中國親信和商業夥伴遭揭露為中國共產黨黨員、為中共 中央統戰部工作，去年遭英國政府基於國家安全考量禁止入境後，向移民法庭提出上訴。

法庭近日宣布維持原判、英國政府對這名人士的禁令持續有效。

代號「H6」 代表安德魯在中國物色投資 夥伴

「泰晤士報」（The Times）、「每日電訊報」（Daily Telegraph）等英國媒體報導，這名現年50歲、法庭文件代號H6的中國商人與封號為約克公爵（Duke of York）的安德魯王子十分親近，是王子的商業顧問，並獲授權代表王子在中國物色投資夥伴。

不過，英國對內情報機關「軍情五處」（MI5）發現，H6為統戰部工作，而統戰部也從事情蒐活動。MI5認為H6代表中共在英國從事秘密活動。

H6曾於2021年因為反恐相關法規在英國邊境被攔下，安全單位隨後下載並檢視他手機內部資料。去年2月，H6從一班由北京飛往倫敦的班機被帶走，理由是時任內政大臣布瑞弗曼（Suella Braverman）正審酌是否該禁止他入境。同年7月，英國政府基於國家安全對H6下禁入令。

根據移民法庭在祕密聽審後釋出的裁決書，手機內容顯示安德魯王子曾授權H6成立「歐亞基金」（Eurasia Fund），以接觸在中國的潛在投資客和商業夥伴。H6的手機內有一封2021年發自安德魯王子高階幕僚罕布什爾（Dominic Hampshire）的信函，確認H6是王子在中國的商業代表。信函並提及H6曾獲邀出席王子的生日派對。

罕布什爾在信中告訴H6，H6永遠不該低估自己與王子及其家人的關係強度；在王子最親密的知己親信圈之外，H6占據王子與各界人士「關係樹」最頂端，而這樣的位置正是許多人渴求的。

信函提到，在H6的「指引」下，罕布什爾及王子找到方法，不僅得以不動聲色移除他們不完全信任的人，更成功讓「有關人士」不引人注意地出入王子在溫莎（Windsor）的住所。

H6加入英政商名流俱樂部 被控為中國統戰部工作

H6的手機另存有一封發給統戰部的信，以及一則H6自我介紹為中國人民政治協商會議海外代表的訊息。

法庭資料顯示，在2002年赴英學習語言、隨後取得碩士學位之前，H6在中國是一名資淺公務員。他2005年在英國成立一家公司，為英國境內企業提供中國事務諮詢。2013年，他取得英國永久居留權。他否認自己與中共或統戰部有關。

H6是非營利組織「48家集團俱樂部」（The 48 Group Club）榮譽會員。這個組織自1950年代即積極推動英中貿易投資連結，成員涵蓋英國政商名流、前外交官、退役將官等，同時被視為中國影響英國決策圈的媒介。

根據官網，俱樂部會員另包括前首相布萊爾（Tony Blair）、布萊爾「新工黨」（New Labour）政府要臣蒙德爾森（Peter Mandelson）男爵，以及今年曾率團訪台的「工黨台灣之友會」共同主席、上議院華裔議員梁辛尼（Sonny Leong）男爵。

安德魯因性醜聞陷低潮 H6疑趁虛而入

法庭裁決書提到，王子對H6的信任程度可謂非比尋常。當時王子正處於龐大壓力下，可合理預期王子因此將十分感念H6的忠心支持，同時這也意味H6可趁虛而入對王子濫用影響力。

2019年，安德魯王子因為與美國金融家艾普斯坦 （Jeffrey Epstein）的友好關係，面臨輿論排山倒海壓力，接著被剝奪所有榮譽軍職和公益贊助人頭銜，以及王室職務。艾普斯坦涉入一系列販運未成年人賣淫、性侵未成年人等重罪，2019年8月於獄中自殺。

報導指出，據了解，安德魯王子曾支付1200萬英鎊（約1540.8萬美元），以與一名被害人和解。王子遭控曾在被害人未成年時，強暴她三次。國王查理三世（King Charles III）在安德魯王子因為醜聞而淡出公眾生活後，曾資助他一段時間，但據信今年稍早已斷金援。

安德魯王子在2001至2011年曾任英國貿易投資特使，期間訪問中國數次。2011年，他因為艾普斯坦案風波而遭解除特使頭銜，但隨後幾年仍曾訪中。2014年，接受英國廣播公司（BBC）採訪時，他呼籲英國企業大膽擁抱中國市場；2015年，中國國家主席習近平對英國進行國是訪問時，安德魯王子高調與習近平共同出席許多場合。

值得一提的是，移民法庭一度裁決自12日起取消H6保持匿名的權利，但H6已就此提出上訴。

H6目前暫時保留匿名權，待英國高等法院未來裁定是否該揭露他的姓名。