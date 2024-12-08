想家太遲了？傳哈利梅根想與王室過聖誕 老爸查理拒接

傳查理拒接兒子哈利電話，也沒邀哈梅過聖誕。（路透資料照片）

英國哈利 王子（Prince Harry）與妻子梅根 （Meghan Markle）2020年淡出王室後，搬到美國加州 居住，隨著聖誕團圓佳節將近，消息人士稱，英國國王查理（King Charles）「拒接」哈利電話，哈梅兩人也並未收到邀請，將不會與王室成員過節。兩人上次在桑德林漢姆莊園（Sandringham Estate）與家人過聖誕，已是2018年。

《鏡報》報導，查理和其他王室成員，傳統上每年聖誕節 都會前往諾福克，參加早晨的年度禮拜，並在當天稍晚時享用聖誕大餐。然而，據信哈利和梅根並未被列入今年節日慶祝活動的賓客名單。

一位消息人士稱，查理拒接兒子哈利電話：「他（哈利）現在聽到的都是『現在無法接聽』，他試圖打電話詢問國王的健康狀況，但那些電話也無人接聽。」

自從辭去高級王室成員職務以來，哈利與家人的關係一直有些疏遠，但許多粉絲都希望今年能夠和解，特別是在查理和凱特 王妃（Kate Middleton）被診斷出癌症之後。

哈利曾多次返回英國，但只在2月與父親見過一面。他當時告訴媒體，他「愛」家人。

消息人士向People雜誌透露：「沒有什麼能比重新與父親建立聯繫，能讓哈利更快樂的。說到底，你無法改變血緣關係。」

另一位消息人士稱：「聖誕節是梅根一年中最喜歡的時間，這對夫婦一直在處理一種苦樂參半的感覺，他們希望能夠讓所有的家人在一起。」

哈利夫婦只跟王室成員一起過聖誕2次，第一次是2017年，也就是他們結婚之前；第二次是2018年。2018年時，梅根已經懷上兒子亞契，2019年，兩人選擇在加拿大過節，2020年便退出王室。兩人今年也沒有被邀請參加6月的國王生日慶祝活動。

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