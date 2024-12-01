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罹癌化療後…凱特王妃第4度主持聖誕活動 信件強調愛是最佳禮物

中央社／倫敦30日綜合外電報導
英國凱特王妃（Kate Middleton）將在倫敦西敏寺（Westminster Abbey）主持年度聖誕節頌歌活動。（美聯社）
英國凱特王妃（Kate Middleton）將在倫敦西敏寺（Westminster Abbey）主持年度聖誕節頌歌活動。（美聯社）

英國凱特王妃（Kate Middleton）下週將在倫敦西敏寺（Westminster Abbey）主持年度聖誕節頌歌活動，她在一封信中對受邀賓客表示，「愛」是大家可以互贈的最佳禮物。

凱特將於今年12月6日主持聖誕節頌歌活動「聖誕節聚一起」（Together At Christmas），這是她歷來第4次主持這場活動，也是她罹癌接受預防性化療之後、重回公眾面前的最受矚目王室活動。

42歲的凱特在寫給1600名受邀來賓的一封信中，重提有關愛與需要同理心的主題；她之前在個人聲明及更新健康狀況的影片中，曾經談過這些主題。

她在信中說，聖誕節不僅是慶祝的時候，也是反思和緩解日常生活壓力的時刻。

她說，聖誕節故事反映了「我們自身的脆弱」，以及儘管人與人之間存在著差異， 但彼此仍然相互需要。

凱特說：「最重要的是，它（聖誕節）鼓勵我們轉向愛，而不是恐懼...這種愛是我們能收到的最佳禮物。不僅在聖誕節這一天，也在我們生活中的每一天。」

威廉王子（Prince William）本月稍早曾表示，在父王和愛妻罹癌後，過去一年對王室家庭是難熬的日子。威廉將在頌歌活動中朗讀。

這場「聖誕節聚一起」活動將於平安夜在英國獨立電視台（ITV）播出。

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