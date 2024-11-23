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英王加冕禮花公帑7200萬英鎊 不及女王國葬費一半

編譯中心╱綜合22日電
官方數據顯示，英王加冕典禮花費公帑7200萬英鎊。主辦單位說，這是向世界展現英國的獨特機會；圖為2023年5月6日查理三世的加冕典禮。(路透)
官方數據顯示，英王加冕典禮花費公帑7200萬英鎊。主辦單位說，這是向世界展現英國的獨特機會；圖為2023年5月6日查理三世的加冕典禮。(路透)

英國政府22日公布一份報告，英王查理三世去年的加冕典禮，花費英國納稅人7200萬(英鎊，下同，約9183萬美元)，這筆數字雖然看上去驚人，但只有1953年伊麗莎白女王加冕典禮的25%，也不到2022年9月女王國葬費1.62億元的一半。

英國BBC報導，官方數據顯示，英王去年5月6日在倫敦西敏寺舉行的加冕典禮，由負責籌畫該活動的英國文化媒體與體育部（DCMS）支出約5000萬，另由內政部負擔約2200萬，用於維持治安。

DCMS表示，去年的典禮是「一個世代才有一次」的特殊時刻，最後的費用也大致落在非官方估計的5000萬至1億範圍內。

去年的加冕典禮被形容為一「簡化版本」，因蒞臨西敏寺的嘉賓，只有1953年伊麗莎白女王加冕典禮的25%。

此外，英國政府在2022年9月大手筆掏出了1.62億，為前任女王伊麗莎白二世舉辦國葬。

由於去年加冕典禮正值英國生活成本危機，透過公款支應典禮費用，引發外界批評。YouGov在典禮前進行的民調顯示，52%倫敦人不認為加冕典禮應由納稅人負擔。

根據DCMS 21日公布的年度帳目報告，去年典禮吸引全球125國、20億人次觀看，表示「它提供了一個慶祝並強化國家認同、向世界展現英國的獨特機會」，白金漢宮認為，這場盛事能對英國經濟產生正面助益。

去年有來自全世界的達官顯要到場觀禮，據英國外交部，共有90位國家元首到訪，美國和烏克蘭則由第一夫人代表總統出席。另有數千民眾擠滿倫敦林蔭大道（The Mall），冒雨觀賞加冕典禮遊行。

加冕典禮為國家級盛事，其費用是由英政府和白金漢宮透過君主撥款（Sovereign Grant）支付，該資金來自英國皇家財產局（Crown Estate）盈餘的一部份，以及蘭開斯特公國（Duchy of Lancaster）的私人資金。截至3月底，蘭開斯特公國名下淨資產為6.47億元。

查理三世 皇家 民調

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