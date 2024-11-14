哈梅憂美驅逐買葡萄牙豪宅 英王前管家：他們在回英路上

美國總統當選人川普曾放話要將哈利王子（右）與其妻子梅根（左）「趕出美國」，傳出哈利夫婦於葡萄牙大手筆買下豪宅。（美聯社）

川普贏得美國總統大選將重返白宮，他曾經聲稱要將英國哈利 王子逐出美國。據「紐約郵報」報導，哈利已和妻子梅根 花470萬美元在葡萄牙買豪宅，或是為免遭驅逐時無處可去。

據報導，哈利與梅根2020年脫離英國王室，目前與一雙兒女住在美國加州 ，但美國的生活似乎不像他們所想像的，住在加州卻不陽光，梅根雖是美國籍，但哈利申請卡關，還深陷移民身分法律風暴；夫妻倆近日悄悄在葡萄牙首都里斯本南方的度假勝地買了豪宅，確是「避風港」不二之選。

哈梅的新豪宅所在的「CostaTerra高爾夫與海洋俱樂部」占地722英畝，擁有頂級設施，是理想的逃難「新家」。然而，若要在葡萄牙長期居住，哈利夫婦必須先取得歐盟公民身分，以便在申根區29國自由旅行。

英王查理三世（King Charles III）前管家、哈羅德（Grant Harrold）表示，這對夫婦搬到歐洲的傳聞表明他們「正在慢慢回到英國」，原因是美國的生活最終並沒有像「他們想像的那樣」。哈羅德補充道，兩人的舉動暗示他們試圖與王室和解。

2023年，哈利在回憶錄「備胎」（Spare）中自爆吸食過大麻、可卡因和迷幻蘑菇，而根據美國法律，謊報吸毒史將會受到嚴厲懲罰，包括驅逐出境、禁止申請公民身分等。美國保守派認為，哈利無法合法入境美國，要求公開他的簽證紀錄，質疑是否如實申報。

川普曾表示，哈利背叛祖母、英國已故女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II），自己不會像拜登那樣包庇他，放話若自己當選總統就驅逐其出境。