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英王大砍每年百萬津貼 安德魯親王恐被迫搬離皇家莊園

編譯中心／綜合2日電
英國安德魯親王去年出席皇兄查理三世的加冕大典。（路透資料照片）
英國安德魯親王去年出席皇兄查理三世的加冕大典。（路透資料照片）

英國國王查理三世決定斬斷胞弟安德魯親王每年100萬英鎊（約129萬美元）的生活津貼，讓他必須搬出有30個房間的「皇家莊園」（Royal Lodge），恐怕得搬到規模較小的浮若閣摩爾別墅（Frogmore Cottage），王室也不再支援安德魯每年上看百萬英鎊的維安費用。

安德魯2019年接受BBC專訪談論自己與淫魔艾普斯坦（Jeffrey Epstein）的關係，被視為王室形象的公關災難，後來卸下王室職務，但仍住在皇家莊園並享有高規格的保全，對王室是很大的開支，現在銀根被斷，恐怕很難繼續住下去，搬到浮若閣摩爾別墅是比較合理的選擇。

此外，英國前橄欖球球星、安妮公主的女婿麥克汀達爾（Mike Tindall）日前出版新書《好、壞與橄欖球：揭露版》（The Good, the Bad & the Rugby — Unleashed），提到威廉王子（Prince William）及其妻子凱特王妃（Kate Middleton），直言如果大眾能看到夫妻倆私下的模樣，一定會對他們的平易近人和幽默風趣大感吃驚。

汀達爾與主持人艾力克斯佩恩（Alex Payne）長期錄製Podcast節目，去年節目曾邀來岳母安妮公主和威廉夫婦在溫莎城堡對談。那次節目中，汀達爾稱威廉和凱特都非常有競爭力，甚至戲稱他們像影集《六人行》中無法容忍失敗的「莫妮卡」，夫妻互打桌球總是打上幾個小時，雙方僵持不下。那時候凱特說，她不覺得自己那麼有好勝心，笑稱和威廉從來沒打完過一整場網球比賽，兩人始終互不相讓，最終變成一場心理對決。

此外，汀達爾指出，王室生活並不像外界想像的那樣奢華，而已故女王伊麗莎白二世生前的生活，比大家想像中更隨性。

凱特 皇家 查理三世

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