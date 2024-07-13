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哈利獲表彰軍人獎 7.6萬人促撤銷 被嗆「王子有錢、有特權」

編譯中心／綜合12日電
英國哈利王子（右）出席年度「體育卓越表現獎」頒獎典禮，獲頒「派特提爾曼服務獎」（Pat Tillman Award for Service）。（美聯社）
英國哈利王子（右）出席年度「體育卓越表現獎」頒獎典禮，獲頒「派特提爾曼服務獎」（Pat Tillman Award for Service）。（美聯社）

曾兩度隨英軍赴阿富汗的英國哈利王子（Prince Harry）11日出席年度「體育卓越表現獎」頒獎典禮，獲頒「派特提爾曼服務獎」，並說他是代表永不屈服運動會（Invictus Games）慈善基金會，以及數以千計使得夢想成真的退伍與現役軍人，領受這項殊榮。有超過7.6萬人連署希望主辦單位收回決定，據說哈利對外界反彈感到訝異，但他還是帶著老婆出席領獎。

中央社引述法新社報導，哈利王子表示：「這個獎項屬於他們，不屬於我。」並說樂見有這個機會，彰顯永不屈服運動會參與者和他們家屬的韌性與成就。

哈利王子是英國國王查理三世（King Charles III）的幼子，他和妻子薩塞克斯公爵夫人（Duchess of Sussex）梅根（Meghan Markle）一同出席在洛杉磯舉辦的體育卓越表現獎（ESPY Award）頒獎典禮。

哈利王子曾掛階英國陸軍上尉，曾兩度赴阿富汗執行任務。他在2014年為受傷或患病的現役和退伍軍人，發起永不屈服運動會。

至於派特提爾曼服務獎（Pat Tillman Award for Service）則是以已故的提爾曼命名。他在2001年9月11日紐約遭恐怖攻擊後，放棄表現不俗的職業美式足球聯盟（NFL）生涯，投身美國陸軍突擊兵（US Army Rangers），2004年因「友軍誤殺」在阿富汗陣亡。

提爾曼的母親瑪莉．提爾曼（Mary Tillman）曾因哈利王子獲頒這項殊榮，而批評體育卓越表現獎主辦單位、美國有線電視體育專業頻道（ESPN）。

她說，退伍軍人社群當中還有很多人選，他們不像「哈利王子有錢、資源、人脈或特權」。

哈利感謝提爾曼的遺孀馬利（Marie）出席頒獎典禮，並特別感謝提爾曼的家人，「尤其是瑪莉．提爾曼女士」。

哈利說：「母子之間的感情是永恆的，而且能跨越生命鴻溝。」1997年哈利王子的母親黛安娜王妃（Princess Diana）因車禍喪命，當時他12歲。

哈利王子和妻子梅根（Meghan Markle，中）一同出席在洛杉磯舉辦的體育卓...
哈利王子和妻子梅根（Meghan Markle，中）一同出席在洛杉磯舉辦的體育卓越表現獎（ESPY Award）頒獎典禮。（美聯社）

哈利 阿富汗 足球

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