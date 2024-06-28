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日天皇訪英 大學時代模樣曝光 最大奢侈是做這件事

編譯中心／綜合27日電
日本德仁天皇（左）與雅子皇后抵達英國訪問，媒體報導揭露德仁天皇學生時代的真實模樣；圖為他與英王查理（右）在倫敦出席國宴。（美聯社）
日本德仁天皇（左）與雅子皇后抵達英國訪問，媒體報導揭露德仁天皇學生時代的真實模樣；圖為他與英王查理（右）在倫敦出席國宴。（美聯社）

日本德仁天皇與雅子皇后近日抵達英國訪問，這趟行程原本2020年就要進行，但因新冠疫情延後。德仁夫婦這趟英國行，訪問了兩人的母校牛津大學，而BBC也揭露德仁天皇學生時代的真實模樣。

BBC報導，德仁夫婦的正式行程在英國時間25日展開，由王儲威廉迎接，接著搭乘馬車參加盛大遊行，前往白金漢宮參加英國國王查理三世（Charles III）為他們舉行的國宴。BBC採訪了曾住在德仁天皇隔壁寢室的美國學生喬治（Keith George）。

日本天皇和這位美國律師喬治一直保持著聯繫，他曾到喬治在西維吉尼亞州摩根敦（Morgantown）的家中拜訪。

據報導，喬治1983年就讀牛津大學與德仁天皇建立了美好的友誼，他回憶起當時的情景，「這有點令人驚訝，但我們很快就成了朋友。」他透露年輕的德仁天皇非常親切，曾要他不要加任何頭銜，直接稱呼他的名字「Hiro」。不過，與日本皇太子當朋友，代表身邊隨時都會有保鑣圍繞，如果他們要去酒吧或餐廳，也會有隨扈跟隨，因此喬治也跟德仁的保鑣成為好友。

在英國，皇太子可以相對自由地出行，而不必擔心身分暴露。喬治說他的這位皇室朋友「非常喜歡」能如此隨意地外出而不引起注意。

喬治認為，就讀牛津大學帶給德仁短暫的自由、還有獨立生活的機會。而他擁有的最大奢侈，就是「想吃披薩時就去吃」，在英國，德仁可以低調隨意走動，喬治說，「他喜歡牛津周邊的景色，喜歡那裡的酒吧和餐廳。」德仁也很喜歡笑，並獲得真正的學生體驗。

喬治說，「我知道他的身分，我尊重這點，但我們的友誼更多地與個人有關。我並非因為他當時是皇太子才和他做朋友。我們的友誼很真誠。」

如今兩人都已年過六旬，喬治希望他們的女兒們也能有緣相見，將這份友誼延續至下一代。他滿懷深情地回憶起這段持久又意外的緣分。「我可以說，日本天皇是我真正的好友。」

日本 西維吉尼亞州 查理三世

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