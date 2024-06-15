我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約音樂月慶典15日開鑼 逾50場表演街頭有約

輝達員工曝老闆「超愛拷問人」 一窺黃仁勳神秘面紗

罹癌後首公開露面 凱特跟家人抵達白金漢宮 神色狀態全入鏡

編譯周辰陽／即時報導

英國威廉王儲的妻子凱特王妃宣布罹癌，經過幾個月的預防性化療與休養後，15日首度公開露面，將跟皇室一起參加又稱為「國王誕辰閱兵」的「軍旗敬禮分列式」（Trooping the Colour）。

天空新聞台報導，在「軍旗敬禮分列式」典禮開始之前，威廉與凱特一家已經乘車抵達白金漢宮。從攝影師拍到的照片可見，她身穿一套白色的套裝，身旁坐著丈夫威廉，以及喬治、夏洛特與路易等三個孩子。

天空新聞台皇室特派記者邦多克（Laura Bundock）報導，「她（凱特）已經抵達王宮，將跟三個孩子一起坐上馬車。他們將沿著林蔭大道前往騎兵衛隊閱兵場，並在該處將觀看分列式」。

自年初診斷出癌症後，15日是凱特第一場正式的公開活動，但目前尚未確認她稍後是否將在白金漢宮陽台露面，觀賞皇家空軍的飛行表演。

凱特 皇家 癌症

上一則

放棄4州與入北約 普亭止戰條件烏克蘭斷然拒絕

延伸閱讀

凱特3月宣布罹癌後首張官方照曝光 雙手抱胸靠樹氣色佳

凱特3月宣布罹癌後首張官方照曝光 雙手抱胸靠樹氣色佳
凱特王妃聲明：化療「進展良好」會參加英王生日閱兵

凱特王妃聲明：化療「進展良好」會參加英王生日閱兵
凱特王妃稱癌症化療進展良好 將參加英王生日遊行

凱特王妃稱癌症化療進展良好 將參加英王生日遊行
查理三世誕辰閱兵6/15登場 凱特將在白金漢宮陽台亮相

查理三世誕辰閱兵6/15登場 凱特將在白金漢宮陽台亮相

熱門新聞

近期輝達（NVIDIA）股價屢創新高，市值更一度追過蘋果，引發不少話題。(記者曾吉松／攝影)

10年前砸9000多美元買輝達今飆漲280倍 他狂謝NVDA

2024-06-08 18:35
一部卡達航空客機於直逼華氏100度的氣溫下，讓乘客在冷氣故障的機艙內等了三個多小時，眾人汗流浹背，有人熱到暈厥。(擷自X@New York Post)

100℉高溫沒冷氣 卡達航空乘客熱到脫光 還有人暈倒

2024-06-11 16:30
英國知名電視主持人暨健康生活倡議者莫茲里的遺體在希臘尋獲。(歐新社)

倡52斷食法走紅 英國名主持人遊希臘 陳屍山坡

2024-06-09 11:58
加拿大航空一架客機周三晚起飛後不久引擎著火。(截取自X)

空中驚魂 加拿大航空客機起飛後引擎著火 急降落

2024-06-07 15:41
土耳其MGA航空6日一架波音客機起飛前空調故障，大批乘客被困高溫機艙。(美聯社)

受困125度烤箱機艙...波音客機起飛前冷氣故障 機師想照飛釀恐慌

2024-06-13 00:10
一名中國男子上前與鋼琴家卡瓦納交涉。(擷自YouTube@Dr K Boogie Woogie)

倫敦車站中國人再嗆鋼琴家？結局大翻轉 握手大笑收場

2024-06-06 16:56

超人氣

更多 >
「墨雨雲間」正妹神醫竟是AI換臉… 網：難怪演技變好

「墨雨雲間」正妹神醫竟是AI換臉… 網：難怪演技變好
上班用鍵盤模擬器裝忙 富國銀行數名員工丟飯碗

上班用鍵盤模擬器裝忙 富國銀行數名員工丟飯碗
大閘蟹入侵紐約 州府警告：恐成經濟、生態隱患

大閘蟹入侵紐約 州府警告：恐成經濟、生態隱患
他57億賣掉公司後 九成員工成百萬富翁

他57億賣掉公司後 九成員工成百萬富翁
紐約法拉盛凱辛納公園 亞裔少女大白天遭性侵…居民恐慌

紐約法拉盛凱辛納公園 亞裔少女大白天遭性侵…居民恐慌