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梅根再回去演戲 難上加難？恐觸怒皇室 個人意願不高

記者蘇詠智／即時報導
梅根在回去演戲的傳聞一直不斷，她卻從來沒有明確的動作。（路透資料照片）
梅根在回去演戲的傳聞一直不斷，她卻從來沒有明確的動作。（路透資料照片）

英國哈利王子之妻梅根，曾經是個在好萊塢打拚的女演員，事業最高峰是在人氣夯劇「無照律師」擔任主角之一，雖然該劇大受歡迎，卻是在她嫁給哈利之前拍攝，隨著她嫁進英國皇室，該劇也逐漸畫下句點，但因為從有線頻道轉戰影音平台後，再度締造收視熱潮，竟然使得梅根重回演藝圈又出現了可能性，然而她目前看似回去當演員的機率不很高。

眾所週知，梅根、哈利和英國皇室自從他們主動宣布卸下重要成員身分後就關係欠佳，之後由於他們在Netflix紀錄片或是歐普拉的電視專訪，都不客氣地揭露皇室運作的可議之處，哈利也在個人回憶錄中自曝被身為王儲的哥哥威廉動粗，還批評繼母、現任英國王后卡蜜拉會為了拉攏新聞界，不惜出賣梅根，把梅根的秘密透露給媒體知道，惹得英國皇室重要高層，幾乎都對他和梅根很有芥蒂，遲遲難以和解。

這種僵局，也影響哈利和梅根在美國的生活，他們積極想打進北美的名人圈，名人們也怕得罪英國皇室，不敢跟他們走太近，他們三不五時被傳恐陷入經濟困難。其實哈利和梅根還有最後一條退路，那就是梅根回到演藝圈，繼續拍戲賺錢，由於「無照律師」在美國Netflix上架後蟬聯多時收視冠軍，整齣戲又變得非常熱門，已經敲定要推出背景設定在洛杉磯的姊妹篇，早先傳梅根有可能在這齣新戲中以原本的角色登場，可是現在似乎沒有這個計畫。到底為何梅根又不回歸演藝圈了？

寫過英國皇室專書的皇室專家湯姆昆恩分析，梅根就算在英國皇室不受歡迎，貴族頭銜並沒有被剝奪，若是有爭議性的角色找上門，她如果接了，皇室又該怎麼面對？就因為皇室可能無法對她回去當演員完全放心，哈利和她也會覺得先不要比較好。

再者湯姆昆恩認為，梅根現在也不一定想要回去演戲，她似乎對於轉型當重量級企業家更感興趣，比較想將心力都用在這方面上。再者拍戲是要以劇組為優先，生活裡面有很多事情都必須被迫配合，哈利還不太懂演員生活的真貌，才會很希望梅根能夠回到片廠，等他明白演員很容易要在現場待上一整天也不能陪家人，他就不會那麼熱中了。

梅根（中）曾是超夯影集「無照律師」的固定要角之一。圖／摘自IMDb
梅根（中）曾是超夯影集「無照律師」的固定要角之一。圖／摘自IMDb

梅根 哈利 Netflix

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