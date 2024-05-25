彷如重演 查理痛恨黛安娜搶風頭 哈利終將恨梅根？

查理（右）娶了黛安娜之後，卻受不了她比自己還出風頭、還受歡迎。（路透資料照片）

英國哈利 王子與皇室公開鬧不和，至今仍未能修補關係，但在他身旁還有個與他同一陣線的妻子梅根 ，只是從寫過皇室專書的作者湯姆昆恩眼中，哈利有朝一日可能也會怨恨沒跟，原因就跟他的父親查理對他的母親黛安娜心生怨懟的理由一樣？

身在英國皇室，有一件事是大忌，就是比國王更出風頭。不僅不能比國王更出風頭，也不可以比未來的國王出風頭。眾所周知，英國皇室近半世紀來最受外界喜愛、崇拜的就是已故的黛安娜王妃 ，她外表美麗身材高䠷，大多數人看了都覺得她有如童話故事中的公主，但查理卻沒有童話王子那樣的俊帥外貌，因而過往夫妻倆所到之處，黛安娜永遠是目光焦點，民眾的歡呼也總是只喊著她，使查理在她身旁宛如配角。偏偏查理從小到大，已經是活在母親伊莉莎白二世女王的陰影之下，沒想到連結婚之後，外界還是對他妻子的關注遠多過他，兩人後來以離婚收場，黛安娜受訪時坦言查理確實對她的超高人氣很嫉妒，影響到彼此的感情。