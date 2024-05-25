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彷如重演 查理痛恨黛安娜搶風頭 哈利終將恨梅根？

記者蘇詠智／即時報導
查理（右）娶了黛安娜之後，卻受不了她比自己還出風頭、還受歡迎。（路透資料照片）
查理（右）娶了黛安娜之後，卻受不了她比自己還出風頭、還受歡迎。（路透資料照片）

英國哈利王子與皇室公開鬧不和，至今仍未能修補關係，但在他身旁還有個與他同一陣線的妻子梅根，只是從寫過皇室專書的作者湯姆昆恩眼中，哈利有朝一日可能也會怨恨沒跟，原因就跟他的父親查理對他的母親黛安娜心生怨懟的理由一樣？

身在英國皇室，有一件事是大忌，就是比國王更出風頭。不僅不能比國王更出風頭，也不可以比未來的國王出風頭。眾所周知，英國皇室近半世紀來最受外界喜愛、崇拜的就是已故的黛安娜王妃，她外表美麗身材高䠷，大多數人看了都覺得她有如童話故事中的公主，但查理卻沒有童話王子那樣的俊帥外貌，因而過往夫妻倆所到之處，黛安娜永遠是目光焦點，民眾的歡呼也總是只喊著她，使查理在她身旁宛如配角。偏偏查理從小到大，已經是活在母親伊莉莎白二世女王的陰影之下，沒想到連結婚之後，外界還是對他妻子的關注遠多過他，兩人後來以離婚收場，黛安娜受訪時坦言查理確實對她的超高人氣很嫉妒，影響到彼此的感情。

多年之後，情況重演，這一回是哈利跟梅根走到哪兒，梅根就是比較出風頭，其實也不會太讓人意外，梅跟曾經在競爭激烈的好萊塢發展，很懂得如何面對公眾，以及在大家眼前展現自身的優點，就算哈利是英國王子，也沒有她懂得抓住外界目光。兩人之前才去了一趟奈及利亞訪問，梅根毫不意外始終比哈利更搶眼，哈利似乎成了她的配角。現在他們結婚還不到10年，哈利還可以受到了這樣的不平衡，湯姆昆恩預言如果哈利跟父親查理是差不多的性格，難保以後不會因此恨梅根，造成夫妻之間的嫌隙。

梅根（左）被認為太出風頭，壓過老公哈利。（歐新社資料照片）
梅根（左）被認為太出風頭，壓過老公哈利。（歐新社資料照片）

哈利 梅根 黛安娜王妃

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