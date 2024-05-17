哈利、梅根又惹怒查理與威廉 這件事讓他們火冒三丈

查理（左）與威廉據傳又被惹到火冒三丈。（路透資料照片）

英國哈利 王子與妻子梅根 ，似乎永遠別想跟皇室和解。本月初哈利返英出席自己催生的「不屈不撓」運動會10周年活動，各方以為罹癌後的查理國王會更珍惜父子親情，應該會找時間跟哈利碰面，哪怕只是見上短短的一面。想不到，查理完全不管哈利，哈利只好發表聲明，說自己了解父親的公務很忙，不一定有空。事實上，英國好幾位皇室專家們，認定查理其實對哈利餘怒未消，近日又有事情讓他對哈利的怒火再次高燒，氣到連見都不想見。

原來問題就出在哈利離開英國後，和梅根一起走訪奈及利亞，這趟行程是兩人很重視的大活動，不難想見他們再當地自然是獲得禮遇，又被當成有如皇室貴族出訪一般，儘管他倆已經早就主動宣告卸下皇室重要成員的身分。真正的英國皇室重要貴族如查理和他的大兒子—未來英國國王威廉，看著哈利與梅根享受只能由皇室貴族專屬的待遇，氣都要氣炸，完全沒心情管彼此要不要和解。

皇室向來唯我獨尊，哈利與梅根的行為，在他們眼中不只是僭越，更是冒犯，妙的是皇室專家中也有人奉承皇室高層到極點，呼籲他們趕快出來制止哈利和梅根的行為，稱外交官圈子裡擔心哈利跟梅根表面上受到禮遇，骨子裡被利用，尤其是那些「並沒有對英國或美國有好感的國家」，若是皇室高層出訪，至少情況都在外交人員的掌控之內，哈利和梅根這種不受控的偽皇室高層之旅，最好以後不要再發生，為了避免哈利食髓知味、一而再再而三，最好請查理國王趕快出招，斬斷他們者些機會。