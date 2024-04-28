英王罹癌休養不到三個月 將恢復出席公眾活動

正值外界好奇英國國王查理三世休養狀況之際，白金漢宮26日表示，正在接受癌症治療的查理三世即將重返公職。（歐新社）

正值外界好奇英國國王查理三世 （King Charles III）休養狀況之際，白金漢宮26日表示，正在接受癌症 治療的查理三世即將重返公職，醫生也對他的復元狀況感到「高興和鼓舞」。

75歲的英王查理三世今年1月曾接受攝護腺手術，2月宣布罹癌並展開療程，但未透露是何種癌症。期間持續處理公文，並曾在3月底出席王室成員的復活節禮拜儀式，但未曾參與公開活動。

根據白金漢宮發布的聲明，查理三世30日將與王后卡蜜拉（Queen Camilla）一同訪問一個癌症治療中心，與醫護人員及病患互動。

白金漢宮指出，查理三世未來幾周將出席一系列公眾活動，30日訪問癌症治療中心僅是第一場。

此外，白金漢宮也同步宣布，日皇德仁與皇后雅子定於6月下旬前往英國進行國是訪問，查理三世將與妻子在白金漢宮接待日皇伉儷。

英王查理三世罹癌經過兩個多月的休養治療，最近將復出從事王室公務，75歲的查理在等待繼承王位的漫長歲月，一直遵循嚴格的飲食與運動習慣，除了長期打馬球有運動傷害，以及新冠疫情 期間兩度確診外，身子堪稱硬朗。英媒也回顧他的長年養生之道，包括每天只吃兩餐，一周有兩天吃素。

英國獨立報報導，2018年克拉倫斯宮慶祝查理70歲生日時，曾公布關於他的70件事，第20項指出：王子不吃午餐。據前王室記者指出，查理認為午餐是種「奢侈」，會干擾他繁忙的行程。

除了嚴格控制飲食，查理也是廣為人知的健身迷。英國衛報報導，王后卡蜜拉曾說查理「健康得像隻山羊」，「可能是我認識的同輩中最健康的」。她說查理熱愛散步，常常走上數英里，「把所有人都拋在背後」。