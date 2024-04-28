我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登白宮記協晚宴暗酸川普是「6歲小孩」隻字未提以哈戰爭

舊金山中國遊客人數仍未復甦「這原因」是關鍵

英王罹癌休養不到三個月 將恢復出席公眾活動

編譯徐榆涵、梁采蘩／綜合27日電
正值外界好奇英國國王查理三世休養狀況之際，白金漢宮26日表示，正在接受癌症治療的查理三世即將重返公職。（歐新社）
正值外界好奇英國國王查理三世休養狀況之際，白金漢宮26日表示，正在接受癌症治療的查理三世即將重返公職。（歐新社）

正值外界好奇英國國王查理三世（King Charles III）休養狀況之際，白金漢宮26日表示，正在接受癌症治療的查理三世即將重返公職，醫生也對他的復元狀況感到「高興和鼓舞」。

75歲的英王查理三世今年1月曾接受攝護腺手術，2月宣布罹癌並展開療程，但未透露是何種癌症。期間持續處理公文，並曾在3月底出席王室成員的復活節禮拜儀式，但未曾參與公開活動。

根據白金漢宮發布的聲明，查理三世30日將與王后卡蜜拉（Queen Camilla）一同訪問一個癌症治療中心，與醫護人員及病患互動。

白金漢宮指出，查理三世未來幾周將出席一系列公眾活動，30日訪問癌症治療中心僅是第一場。

此外，白金漢宮也同步宣布，日皇德仁與皇后雅子定於6月下旬前往英國進行國是訪問，查理三世將與妻子在白金漢宮接待日皇伉儷。

英王查理三世罹癌經過兩個多月的休養治療，最近將復出從事王室公務，75歲的查理在等待繼承王位的漫長歲月，一直遵循嚴格的飲食與運動習慣，除了長期打馬球有運動傷害，以及新冠疫情期間兩度確診外，身子堪稱硬朗。英媒也回顧他的長年養生之道，包括每天只吃兩餐，一周有兩天吃素。

英國獨立報報導，2018年克拉倫斯宮慶祝查理70歲生日時，曾公布關於他的70件事，第20項指出：王子不吃午餐。據前王室記者指出，查理認為午餐是種「奢侈」，會干擾他繁忙的行程。

除了嚴格控制飲食，查理也是廣為人知的健身迷。英國衛報報導，王后卡蜜拉曾說查理「健康得像隻山羊」，「可能是我認識的同輩中最健康的」。她說查理熱愛散步，常常走上數英里，「把所有人都拋在背後」。

英王查理三世今年2月初被診斷罹癌，經過兩個多月的休養治療，最近將復出從事王室公務...
英王查理三世今年2月初被診斷罹癌，經過兩個多月的休養治療，最近將復出從事王室公務。英媒回顧他的長年養生之道，包括每天只吃兩餐，一周有兩天吃素。（路透）

查理三世 癌症 疫情

上一則

日「極東正露丸」檢測報告造假30年 遭勒令停產

下一則

哈瑪斯棄「永久停火」？傳研議最新停火條件 和談有望重啟

延伸閱讀

不被信賴、資訊封鎖 哈利與梅根不清楚英王病況

不被信賴、資訊封鎖 哈利與梅根不清楚英王病況
不吃午餐、天天健身 75歲英王查理養生之道曝光

不吃午餐、天天健身 75歲英王查理養生之道曝光
美媒：英王健康漸惡化 王室定期更新喪禮計畫

美媒：英王健康漸惡化 王室定期更新喪禮計畫
白金漢宮：日皇德仁與皇后雅子6月訪問英國

白金漢宮：日皇德仁與皇后雅子6月訪問英國

熱門新聞

日本富山市極東製藥商旗下的知名腸胃藥「正露丸」遭控檢測報告長年造假。(取自極東官網)

日本正露丸檢測報告造假30年 製藥商遭勒令停產

2024-04-26 23:50
現年75歲的英國國王查理三世今年2月宣布罹患癌症，但始終未透露是何種癌症或其他細節。(歐新社)

罹癌後少露面...英王傳狀況漸惡化 白金漢宮定期更新喪禮計畫

2024-04-26 11:36
美國日前已向烏克蘭交付射程300公里的MGM-140「陸軍戰術飛彈系統」（ATACMS）飛彈，烏克蘭證實已取得這款射程300公里的飛彈；圖為ATACMS遠程飛彈發射的資料照。（美聯社）

北韓援俄長程飛彈 美轉念援烏 提醒MGM-140「不是魔彈」

2024-04-26 02:29
患有WILD罕見病的13歲女孩在英國手術後得到治癒，成為此病全球首例被治癒的病例。(截取自X@UHNM_NHS)

這罕見病全球只有21人患 華裔女孩成首位治癒者

2024-04-24 16:00
示意圖。(取自123RF)

他重溫34年前街景見老爸開車 還揪出副駕「驚人秘密」

2024-04-25 16:08
梅根（右）很早就說過跟凱特之間不用只能對立。（路透資料照片）

網友看膩宮鬥了？「梅根與凱特和平共處」成為新流行

2024-04-20 11:29

超人氣

更多 >
債市恐慌指數MOVE發明人：美債殖利率劇烈波動期已結束

債市恐慌指數MOVE發明人：美債殖利率劇烈波動期已結束
先別花掉 這些一元紙幣可能值15萬

先別花掉 這些一元紙幣可能值15萬
地產業者：屋主別做4件事 會害你房子貶值

地產業者：屋主別做4件事 會害你房子貶值
挺爸還是挺媽？布裘子女吵不休 驚傳「內戰」

挺爸還是挺媽？布裘子女吵不休 驚傳「內戰」
華裔探員張棟志 拆解殺豬盤等3大詐騙伎倆

華裔探員張棟志 拆解殺豬盤等3大詐騙伎倆