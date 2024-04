美媒：英王健康漸惡化 王室定期更新喪禮計畫

英國國王查理三世(右)將授予凱特王妃(左)「名譽勳位」,以表彰她多年來為大眾服務貢獻 ;凱特也開創百年歷史,成為第一位獲得此榮譽的王室成員。(美聯社)

現年75歲的英國國王查理三世 今年2月宣布罹患癌症 ,但始終未透露是何種癌症或其他細節。美國《野獸日報》報導,知情人士指出,查理的健康狀況逐漸惡化,白金漢宮定期更新葬禮計畫,且準備工作早在英國女王伊麗莎白二世(Queen Elizabeth II)下葬隔日即展開。

自從查理2月宣布罹癌以掩飾自己日益嚴重的病情以來,他就鮮少出現在公眾視野中,報導援引多位消息人士指出,查理的「狀況不好」,查理至今未透露罹患哪種癌症。

為此,白金漢宮官員也正定期更新未來的王室喪禮計畫,又被稱為「梅奈橋行動」(Operation Menai Bridge),且在英國女王伊麗莎白二世2022年9月8日下葬後隔日遂展開規畫,並以女王的喪禮為基礎,以確保查理未來的喪禮更加順利。

軍方官員證實,梅奈橋行動正在定期更新,但強調這是標準程序,對此一事實進行任何解讀都是「荒謬的」,「這不是情緒用事,而是一份工作,一份非常嚴肅的工作,可以理解的是,沒人想當老鼠屎。」

不過,白金漢宮26日表示,查理經過一段時間的治療和休養,將恢復執行公眾活動任務,預計30日將與王后卡蜜拉(Queen Camilla)一同訪問癌症治療中心。

白金漢宮同步宣布,日皇德仁與皇后雅子定6月下旬前來英國,進行國是訪問,查理將偕卡蜜拉在白金漢宮接待日皇伉儷。

另據每日郵報報導,也在接受癌症治療的英國凱特 王妃(Kate Middleton)日前獲查理三世授予「名譽勳位」(Order of the Companions of Honour),以表彰她多年來為大眾服務貢獻。這是107年來首次有王室成員獲頒此殊榮,象徵查理對凱特的重視。

「名譽勳位」1917年由英國國王喬治五世創立,旨在表彰在藝術、科學、醫學和社會等領域擁有傑出成就的人士。目前僅65人獲此榮譽,包括傳奇歌手艾爾頓強(Elton John)、作家J.K. 羅琳(J.K. Rowling)等。

據白金漢宮23日公布的最新榮譽名單,同日查理也授予長子威廉「最尊貴的巴斯勳章」(The Most Honourable Order of the Bath),而他的妻子卡蜜拉王后(Queen Camilla)則獲得「大英帝國勳章」(Order of the British Empire)。