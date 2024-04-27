美媒：英王健康漸惡化 王室定期更新喪禮計畫

英國國王查理三世(右)將授予凱特王妃(左)「名譽勳位」，以表彰她多年來為大眾服務貢獻 ；凱特也開創百年歷史，成為第一位獲得此榮譽的王室成員。（美聯社）

現年75歲的英國國王查理三世 今年2月宣布罹患癌症 ，但始終未透露是何種癌症或其他細節。美國《野獸日報》報導，知情人士指出，查理的健康狀況逐漸惡化，白金漢宮定期更新葬禮計畫，且準備工作早在英國女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）下葬隔日即展開。

自從查理2月宣布罹癌以掩飾自己日益嚴重的病情以來，他就鮮少出現在公眾視野中，報導援引多位消息人士指出，查理的「狀況不好」，查理至今未透露罹患哪種癌症。

為此，白金漢宮官員也正定期更新未來的王室喪禮計畫，又被稱為「梅奈橋行動」（Operation Menai Bridge），且在英國女王伊麗莎白二世2022年9月8日下葬後隔日遂展開規畫，並以女王的喪禮為基礎，以確保查理未來的喪禮更加順利。

軍方官員證實，梅奈橋行動正在定期更新，但強調這是標準程序，對此一事實進行任何解讀都是「荒謬的」，「這不是情緒用事，而是一份工作，一份非常嚴肅的工作，可以理解的是，沒人想當老鼠屎。」

不過，白金漢宮26日表示，查理經過一段時間的治療和休養，將恢復執行公眾活動任務，預計30日將與王后卡蜜拉（Queen Camilla）一同訪問癌症治療中心。

白金漢宮同步宣布，日皇德仁與皇后雅子定6月下旬前來英國，進行國是訪問，查理將偕卡蜜拉在白金漢宮接待日皇伉儷。

另據每日郵報報導，也在接受癌症治療的英國凱特 王妃（Kate Middleton）日前獲查理三世授予「名譽勳位」（Order of the Companions of Honour），以表彰她多年來為大眾服務貢獻。這是107年來首次有王室成員獲頒此殊榮，象徵查理對凱特的重視。

「名譽勳位」1917年由英國國王喬治五世創立，旨在表彰在藝術、科學、醫學和社會等領域擁有傑出成就的人士。目前僅65人獲此榮譽，包括傳奇歌手艾爾頓強（Elton John）、作家J.K. 羅琳（J.K. Rowling）等。

據白金漢宮23日公布的最新榮譽名單，同日查理也授予長子威廉「最尊貴的巴斯勳章」（The Most Honourable Order of the Bath），而他的妻子卡蜜拉王后（Queen Camilla）則獲得「大英帝國勳章」（Order of the British Empire）。