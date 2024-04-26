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白金漢宮：日皇德仁與皇后雅子6月訪問英國

中央社倫敦26日專電
應國王查理三世（King Charles III）邀請，日皇德仁與皇后雅子將於6月下旬前來英國，進行國事訪問。美聯社
應國王查理三世（King Charles III）邀請，日皇德仁與皇后雅子將於6月下旬前來英國，進行國事訪問。美聯社

白金漢宮今天表示，應國王查理三世（King Charles III）邀請，日皇德仁與皇后雅子將於6月下旬前來英國，進行國事訪問。

這將是英王查理三世2022年9月登基後，第3度主持外國元首對英國的國事訪問。此前他曾分別於2022年11月和2023年11月接待赴英進行國事訪問的南非總統拉瑪佛沙（Cyril Ramaphosa）和韓國總統尹錫悅。

75歲的查理三世今年1月曾接受攝護腺手術，隨後於2月宣布罹癌、展開療程。

白金漢宮今天同步宣布，經過一段時間的治療和休養復原，查理三世很快就會恢復執行公眾活動任務。

仍是王儲時，查理曾5度訪問日本，包括分別於1990年和2019年出席日皇明仁和德仁的登基大典。

德仁與雅子曾在2022年9月訪英，出席女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）的國葬儀式，並在白金漢宮與其他外國元首一同接受英王查理三世款待。

德仁原定於2020年對英國進行國事訪問，作為他即位後海外訪問第一站，但受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響而延後。

日本英文報「日本時報」（The Japan Times）今年3月曾援引掌管皇室事務的宮內廳相關消息人士說法報導，日本政府正為德仁與雅子6月訪英做準備，行程預計約一週，但雙方準備工作需考量查理三世的健康情形。

根據報導，德仁與雅子可能會造訪牛津大學，也就是兩人的母校。德仁是首位具海外留學經驗的日皇。

白金漢宮今天未說明德仁與雅子訪英行程細節，僅表示會在適當時機發布。

查理三世 日本 疫情

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