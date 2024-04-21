日本朝野有共識了 愛子公主婚後也不會變平民

一旦日本朝野達成共識，並修訂皇室典範，22歲的愛子等人在結婚後也可以留在皇室中。（路透）

為確保日本 皇室不因男丁太少而消滅，自民黨19日開研討會，同意政府專家會議的兩項提案：一是女性皇族婚後保有皇族身分，二是收養舊皇室出身的男性後代使其成為皇族。也就是說，日皇獨女愛子公主結婚後不會成為平民，仍是皇室的一員。

自民黨預計在5月日本黃金周連假後，與在野黨協商。在野黨對女性皇族婚後保有皇族身分，大致持肯定態度。一旦朝野達成共識，並修訂皇室典範，22歲的愛子等人在結婚後也可以留在皇室中。

現行皇室典範規定，女性皇族結婚之後，必須離開皇室。下一代皇族有6人，其中5人是女性。有繼承資格的男性，只有秋篠宮的長子、17歲的悠仁親王。皇族人數將不斷減少。

然而，關於是否將女性皇族的丈夫和孩子視為皇族，意見不一。自民黨、公明黨、日本創新黨和國民民主黨 這四個黨派，認為不該給予皇族身分，立憲民主黨則主張應該考慮將其納入皇族。這一點還要在協商中尋求共識。共產黨支持接受女性和女系天皇。

至於收養舊皇族的父系男性子孫、令其恢復皇籍，政府在國會答辯說，是否有後代有意進入皇室「尚未具體了解」，自民黨保守派一直在尋求制度化的方案。

二次世界大戰後，日本皇室沒有被追究戰爭責任，但有11個宮家、共51名皇族被迫脫離皇族變成平民。只有三個宮家留下，他們都是大正天皇的兒子。

日相岸田文雄 去年10月的施政報告中提到皇位繼承的問題，期待國會能夠積極討論，以早日達成立法機關的共識。眾議院議長額賀福志郎也敦促與野黨的幹部加速整理意見，表明希望各黨能夠早日協商。