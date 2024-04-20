我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

指甲異變是健康警訊 八特徵看身體出了什麼問題

加拿大史上最大黃金竊案6嫌落網 警：手法如Netflix劇

「王室果醬」較勁？梅根為新產品宣傳 反而替查理帶貨

編譯梁采蘩／即時報導
梅根(右)推出果醬品牌。(路透)
梅根(右)推出果醬品牌。(路透)

「薩塞克斯公爵夫人」梅根的個人生活品牌美國里維埃拉果園（American Riviera Orchard），本周推出第一項產品：草莓果醬，限量50罐先給她的名媛好友們試嘗，獲得一波好評。不過英媒報導，梅根最新的「宣傳噱頭」反而對英王查理三世起到「帶貨」效果，讓他的海格洛夫莊園（Highgrove Garden）果醬數小時內銷售一空。

鏡報報導，梅根的每罐果醬都標有1至50的手寫編號，但價格與對外發售日期都尚未公布。英王查理則是透過海格洛夫商店販售各種王室紀念品，包括每罐340克售價6.95英鎊（約8.6美元）的有機草莓果醬。

每日郵報王室評論員伊登（Richard Eden）表示，梅根周一（15日）透過名媛網紅發動口碑宣傳，結果反而替查理助攻，讓他的果醬在數小時內買氣大增，到周二便完售。海格洛夫商店網站顯示，果醬在周四已重新補貨上架。

伊登也趁機酸了梅根一頓，表示兩款果醬差別在於，查理的盈利會捐給慈善機構，「而梅根將獲利留給自己」。王室作家萊文（Angela Levin）在X（推特）寫道：「誰會相信呢？梅根的果醬助攻『國王』的銷售，現已售罄。也許人們更希望利潤捐給王室慈善機構，而不是進梅根的口袋。」

梅根 查理三世 利潤

上一則

緬甸克欽邦一監獄發生騷亂 致4死8傷

延伸閱讀

哈利、梅根想翻身、救人氣？專家建議這5招

哈利、梅根想翻身、救人氣？專家建議這5招
哈利選「這天起」常居美國 王室專家：意在傳達他很受傷

哈利選「這天起」常居美國 王室專家：意在傳達他很受傷
凱特在英國就是受寵 皇室特派員譏諷梅根只有一號表情

凱特在英國就是受寵 皇室特派員譏諷梅根只有一號表情
梅根對凱特怨懟放不下 還不想碰面？「這點」過不去

梅根對凱特怨懟放不下 還不想碰面？「這點」過不去

熱門新聞

皇室特派員大讚威廉（左）與凱特有自然的溫暖和讓人易於親近的魔力。（路透資料照片）

凱特在英國就是受寵 皇室特派員譏諷梅根只有一號表情

2024-04-15 10:13
CNN分析，伊朗於當地時間13日對以色列發動空襲，看似是災難性戰爭的開端，實際上是「演一場最壯觀的戲」。圖為以色列鐵穹系統攔截伊朗飛彈畫面。(新華社)

演很大？CNN分析：伊朗故意造成襲以失敗 「一場最壯觀的戲」

2024-04-14 22:10
伊朗軍事高官警告，若核設施遭到以色列襲擊，伊朗將立即對以方進行對應打擊。圖為伊朗民眾上街焚燒以色列國旗。(美聯社)

以色列回擊 美官員證實：以色列飛彈擊中伊朗境內據點

2024-04-18 22:02
4月13日在以色列特拉維夫拍攝的以色列國防部建築。(新華社)

中東4國領空關閉 伊朗警告美：勿支持以色列 否則將激烈回應

2024-04-13 20:44
喬治亞國會議場15日上演全武行，執政黨議員迪納瑞茲(Mamuka Mdinaradze)在台上發言時，一名反對黨議員衝上前朝他的頭部揮了一拳。(擷自YouTube@Sky News Australia)

喬治亞國會上演全武行 親俄議員被一拳毆飛

2024-04-16 17:05
伊朗革命衛隊於當地時間14日出動100多架無人機和發射飛彈報復以色列，美國官員表示，美軍位於中東地區防空系統已經截獲部分伊朗無人機，美國總統拜登收到消息緊急收假返回白宮。（路透）

伊朗出動上百架無人機、發彈攻擊以色列 美軍已擊落部分無人機

2024-04-13 19:19

超人氣

更多 >
長壽專家建議 限制攝取這5種食物

長壽專家建議 限制攝取這5種食物
千萬別丟 這10種文件與證明必須妥善保管

千萬別丟 這10種文件與證明必須妥善保管
穿低胸禮服出席國宴 貝佐斯未婚妻引起激辯 時尚評論者力挺

穿低胸禮服出席國宴 貝佐斯未婚妻引起激辯 時尚評論者力挺
輝達重挫10% 那指連跌6日 史指摔落5000點

輝達重挫10% 那指連跌6日 史指摔落5000點
就在美國門口 中國在加勒比海設立前哨引美軍關切

就在美國門口 中國在加勒比海設立前哨引美軍關切