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凱特勇敢抗癌受歡迎度竄升第一 專家曝哈利「懷念與她的友情」

編譯梁采蘩／即時報導
英王室專家及作家奎恩向鏡報透露，凱特宣布罹癌後，哈利與梅根已向她表達慰問，但凱特與梅根過去妯娌不合，哈利私下對於失去與凱特的友誼「感到遺憾、也非常懷念」。（路透）
英王室專家及作家奎恩向鏡報透露，凱特宣布罹癌後，哈利與梅根已向她表達慰問，但凱特與梅根過去妯娌不合，哈利私下對於失去與凱特的友誼「感到遺憾、也非常懷念」。（路透）

英國凱特王妃3月22日公布自己正在抗癌的消息，希望社會大眾給予時間、空間和隱私，一舉消除外界對於她先前神隱的謠言。輿觀（Yougov）9日公布最新民調顯示，凱特現在是最受英國民眾歡迎的王室成員。相較之下，性醜聞纏身的安德魯王子與「薩塞克斯公爵夫人」梅根最顧人怨。

輿觀這項民調於2日至3日進行，訪問2004名英國成年人。76%的受訪者稱他們對凱特抱持好感，比年初時上升6個百分點。對威廉持好感的受訪者為73%，排在第二；過去這項民調向來是威廉保持第一。

英王查理三世雖然跟凱特同為癌症病友，但好感度63%僅排第四，還輸給妹妹安妮公主（71%）。

最不受歡迎的安德魯王子負面觀感高達86%，僅6%受訪者抱持好感，顯示他因為與淫魔艾普斯坦往來而退出王室，形象跌落谷底仍不見起色。

倒數第二的是薩塞克斯公爵夫人梅根，64%受訪者對她抱持負面觀感，她的丈夫哈利王子以61%的負面觀感位居倒數第三，顯示兩人爆料英王室有種族歧視，又不滿媒體侵犯隱私而主動卸下公務，仍得不到英國民眾諒解。

英王室專家及作家奎恩（Tom Quinn）向鏡報透露，凱特宣布罹癌後，哈利與梅根已向她表達慰問，但凱特與梅根過去妯娌不合，哈利私下對於失去與凱特的友誼「感到遺憾、也非常懷念」。

奎恩指出：「哈利真的很懷念那種溫暖、不複雜的關係。但他必須忠於妻子，又遺憾失去親近的女性友人，為此感到糾結」。

凱特 哈利 梅根

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