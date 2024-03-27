英王康復較預期長 追問醫護「我可做王室職務嗎？」

英王查理三世罹癌展開治療，將在3月31日參加復活節教堂禮拜活動；圖為英王去年12月出席一場皇家聖誕活動。（路透）

英國國王查理三世 （King Charles III）將在本月31日參加復活節 溫莎堡的聖喬治教堂禮拜活動，將是自2月份公布罹癌以來，首次在傳統皇家活動中公開亮相。

據中時新聞網報導，白金漢宮26日表示，現年75歲的查理國王和他的妻子卡蜜拉女王(Queen Camilla)將參加31日的教堂活動，這個日子通常是資深王室成員聚會的場合。

不過，肯辛頓宮已表示，凱特 王妃（Catherine, Princess of Wales）和丈夫威廉王子（Prince William）都不會出席復活節儀式。

另據香港01報導，英王查理三世外甥菲利普斯（Peter Phillips）日前表示，查理精神很好，但癌症康復需時比他預期長，令他感到沮喪。

菲利普斯是安妮公主（Princess Anne）的兒子，也是迄今首位詳述查理病情的王室成員。他在接受澳洲天空新聞（Sky News Australia）表示，75歲的查理因無法繼續做他想的事情，因此感到沮喪。雖然他理解康復需要時間，但他顯然非常渴望恢復正常狀態。

菲利普斯表示，查理不顧醫生的建議，「敦促」工作人員讓他恢復更多王室職務，不斷向王室員工、醫生和護士等所有人說，他有能力做這樣、做那樣，並追問「我可以做嗎？」

此外， 英國王后卡蜜拉（Queen Consort Camilla）近日訪問北愛爾蘭時表示，查理情況「非常好」。