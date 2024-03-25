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穿「這毛衣」宣布噩耗…英媒解析凱特罹癌影片穿搭：向大眾透露一訊息

編譯羅方妤／即時報導
英國威廉王子夫人凱特22日透過預錄影片宣布罹癌。（美聯社）
英國威廉王子夫人凱特22日透過預錄影片宣布罹癌。（美聯社）

英國威廉王子夫人凱特22日透過預錄影片宣布罹癌。英國每日郵報報導，影片中的凱特穿著藍白布列塔尼條紋毛衣，是想向大眾傳達一個訊息：有時她不是英國王妃，而是帶著子女上下學的母親、一名妻子及一名家庭主婦。

每日郵報指出，這是凱特個人最喜愛的衣服花色，她曾在先前幾次比較歡樂的場合，穿這類活潑的條紋衣服。

值得注意的是，凱特2019年5月和威廉參訪母校聖安德魯斯大學時也穿著這件毛衣，那也是她與威廉相遇的地方。去年4月，英國王室發布路易王子五歲生日的官方照片時，凱特也是穿這件毛衣，推著獨輪車和路易玩耍。

每日郵報寫道，這件100%蘇格蘭喀什米爾羊毛毛衣出自頂級品牌Erdem，售價為650英鎊（約820.3美元）。報導推測，這件毛衣的花色讓人感到年輕、活潑、樂觀且自由，和英國王室成員一般的衣著不同，凱特可能想要穿著這件毛衣來振奮精神。

每日郵報指出，凱特選擇這類衣著風格是在提醒全英國，她不僅是英國王妃，也屬於「她的家人」；在她完全康復前，她必須優先顧及丈夫、子女、父母和兄弟姊妹。報導稱，凱特穿著牛仔褲坐在公園長椅上，且幾乎素顏、長髮披肩，是為了強調一個事實，那就是在癌症面前，她也不過是個沒有階級特權的女性。凱特是在請求大眾理解，她需要私下與癌症抗爭。

凱特 癌症

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