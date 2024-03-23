公媳都是抗癌戰士 英王查理術後穿晨袍蹣跚走到凱特病房暖心探望

英國國王查理三世（右）和媳婦凱特王妃（左）年初雙雙在同家倫敦醫院接受手術，內部人士向星期日泰晤士報爆料，目睹查理三世穿著晨袍「下病榻，蹣跚」走到凱特病房為她加油打氣。（歐新社）

英國每日郵報報導，英國國王查理三世 和媳婦凱特 王妃年初雙雙在同家倫敦醫院接受手術，內部人士向星期日泰晤士報透漏，當時查理三世穿著晨袍下病榻，「蹣跚」走到凱特病房為她加油打氣，同為抗癌戰士的公媳互相鼓舞溫暖百萬民心。

英王1月26日因前列腺肥大入院倫敦診所（The London Clinic）接受手術，同一時間凱特王妃已經在該家醫院接受腹部大手術。

內部人士向星期日泰晤士報表示，英王步履蹣跚，沿著醫院走廊，親自到凱特病房為她打氣。

75歲查理三世甫於2月初宣布診斷出癌症 ，白金漢宮也聲明「正在接受治療且依然樂觀」。

42歲凱特則在3月22日在社群媒體Ｘ拋出罹癌震撼彈，並表示未來將專注治療，希望社會大眾給予時間、空間和隱私。她提到1月接受腹部大手術時被判定與癌症無關，手術也很成功，但術後檢查出確診癌症，並在2月開始接受早期化療。

公媳健康狀況同時亮紅燈，互相鼓舞的舉動也溫暖英國數百萬民心。

另外，消息人士透露，凱特宣布罹癌前一晚，英王和凱特也單獨在溫莎城堡共進午餐，「他們有很多話聊，因為幾周前英王開始療程」。

消息人士更表示，英王「結束午餐後相當情緒化。他們關係很親近，他把凱特當成自己的女兒。」

熟悉王室事務的若干人士也提到，兩個重量級王室成員同樣罹患癌症更加強兩人的感情。

另一方面，消息人士透露，英王可望出席王室傳統的復活節日活動，這將是英王在凱特宣布罹癌後首次公開露面。