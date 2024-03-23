公媳都是抗癌戰士 英王查理術後穿晨袍蹣跚走到凱特病房暖心探望
英國每日郵報報導，英國國王查理三世和媳婦凱特王妃年初雙雙在同家倫敦醫院接受手術，內部人士向星期日泰晤士報透漏，當時查理三世穿著晨袍下病榻，「蹣跚」走到凱特病房為她加油打氣，同為抗癌戰士的公媳互相鼓舞溫暖百萬民心。
英王1月26日因前列腺肥大入院倫敦診所（The London Clinic）接受手術，同一時間凱特王妃已經在該家醫院接受腹部大手術。
內部人士向星期日泰晤士報表示，英王步履蹣跚，沿著醫院走廊，親自到凱特病房為她打氣。
75歲查理三世甫於2月初宣布診斷出癌症，白金漢宮也聲明「正在接受治療且依然樂觀」。
42歲凱特則在3月22日在社群媒體Ｘ拋出罹癌震撼彈，並表示未來將專注治療，希望社會大眾給予時間、空間和隱私。她提到1月接受腹部大手術時被判定與癌症無關，手術也很成功，但術後檢查出確診癌症，並在2月開始接受早期化療。
公媳健康狀況同時亮紅燈，互相鼓舞的舉動也溫暖英國數百萬民心。
另外，消息人士透露，凱特宣布罹癌前一晚，英王和凱特也單獨在溫莎城堡共進午餐，「他們有很多話聊，因為幾周前英王開始療程」。
消息人士更表示，英王「結束午餐後相當情緒化。他們關係很親近，他把凱特當成自己的女兒。」
熟悉王室事務的若干人士也提到，兩個重量級王室成員同樣罹患癌症更加強兩人的感情。
另一方面，消息人士透露，英王可望出席王室傳統的復活節日活動，這將是英王在凱特宣布罹癌後首次公開露面。
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