英王查理三世罹癌 收滿滿康復祝福「這張卡片」逗笑他

查理三世日前宣布罹癌後，收到外界如雪花般飛來的祝福卡片。（路透）

英國國王查理三世 日前宣布罹癌後，收到外界如雪花般飛來的祝福卡片，從白金漢宮今天發布的影片可看到，他看著這些卡片時，不禁被其中一些內容逗笑。

路透報導，查理三世（King Charles III）登基還不到18個月，白金漢宮本月稍早宣布，這位現年75歲的英王被診斷出罹患癌症 ，未說明癌症種類，他在治療期間，將繼續照常處理國家事務和官方文書工作。

查理三世本周稍早告訴英國首相蘇納克（Rishi Sunak），自己收到外界許多祝福訊息，其中一些讓他不禁落淚。白金漢宮今天也在社群媒體 上發布查理三世閱讀其中部分卡片的影片。

✉️ The King has had a chance to read a wide selection of the thousands of Get Well cards and letters that have been sent to Buckingham Palace since his diagnosis.



🖋️ Thank you to all those who have written in. pic.twitter.com/Ok7YGMb3h7 — The Royal Family (@RoyalFamily) February 23, 2024

在這些來自全球逾7000封信件及卡片之中，有些寄件者分享自身抗癌經驗，也有人為查理三世祈禱，並祝他早日康復。

「抬頭挺胸，保持正面思考，別氣餒」，其中一封信件寫道。還有人發揮幽默感，寄出封面圖案為一隻狗戴著防護頭套的卡片，讓查理三世忍不住輕聲笑了出來。

儘管查理三世將持續處理國家事務，但已延後治療期間的公開活動。