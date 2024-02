英王查理三世罹癌 收滿滿康復祝福「這張卡片」逗笑他

英國國王查理三世 日前宣布罹癌後,收到外界如雪花般飛來的祝福卡片,從白金漢宮今天發布的影片可看到,他看著這些卡片時,不禁被其中一些內容逗笑。

路透報導,查理三世(King Charles III)登基還不到18個月,白金漢宮本月稍早宣布,這位現年75歲的英王被診斷出罹患癌症 ,未說明癌症種類,他在治療期間,將繼續照常處理國家事務和官方文書工作。

查理三世本周稍早告訴英國首相蘇納克(Rishi Sunak),自己收到外界許多祝福訊息,其中一些讓他不禁落淚。白金漢宮今天也在社群媒體 上發布查理三世閱讀其中部分卡片的影片。

✉️ The King has had a chance to read a wide selection of the thousands of Get Well cards and letters that have been sent to Buckingham Palace since his diagnosis.



🖋️ Thank you to all those who have written in. pic.twitter.com/Ok7YGMb3h7