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日皇64歲生日 贊同愛女紅會工作

編譯中心／綜合23日電
日本天皇德仁（左起）23日慶祝64歲生日，偕同皇后雅子、女兒愛子公主一同在東京皇居亮相。（美聯社）
日本天皇德仁（左起）23日慶祝64歲生日，偕同皇后雅子、女兒愛子公主一同在東京皇居亮相。（美聯社）

日本天皇德仁23日迎來64歲，在皇居宮殿舉行慶祝生日的一般參賀，並向石川縣能登半島地震的災民表示慰問。此外，他也感謝皇后雅子的陪伴，並贊同女兒愛子之後將在紅十字會工作。

據日本放送協會（NHK）報導，日皇德仁與皇后雅子、長女敬宮愛子內親王，以及秋篠宮文仁親王伉儷與次女佳子公主等，一同站在宮殿長和殿的露台上，向約1萬4000位前來祝賀的民眾揮手。

德仁表示，「在下著寒冷雨勢的嚴寒中，真的非常感謝大家前來為我慶祝生日」，「今冬也有許多人飽受大雪與嚴寒。我祈求大家都能度過一個平靜的春天」。關於部分災區持續停水的狀況下，支援災民的醫療活動與推動重建的作業仍持續進行，德仁表示「對於日夜努力的工作人員，衷心表達感謝」，並期盼重建工作順利進行。

報導指出，去年舉辦了日皇德仁即位後首度的一般參賀，因新冠疫情政策，之前都是透過事前抽籤的方式來減少參觀人數，不過這次是在沒有抽籤的情況下舉行。

德仁今年5月即位將滿5年，他表示這幾年走訪各地努力「走進國民之中，盡可能貼近國民」，並透露藉此思考皇室可以為日本國民做什麼。

此外，日皇的姪子、秋篠宮家長男悠仁今年9月即將成年，德仁表示「從他小時候就持續關注他的成長」，並透露兩人平常的互動包含討論蜻蜓、種菜、羽球社等日常生活，並勉勵悠仁「能一邊關注未來，一邊擁有充實的高中生活」。

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