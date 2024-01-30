都出院了…英王揮手致意 凱特這個「祕密」仍賣關子

英王查理三世（左）日前接受前列腺肥大的手術治療，29日在王后卡蜜拉（右）的陪同下，離開醫院。（美聯社）

英國國王查理三世 （King Charles III）動完攝護腺手術後，29日離開倫敦醫院（The London Clinic），他穿著黑色西裝及大衣，與王后卡蜜拉（Queen Camilla）離開醫院時，向民眾揮手致意。此外，威廉王子之妻凱特 （Kate）動完腹部手術住院兩周後，也已出院返家休養，但手術原因至今仍是個謎。

綜合媒體報導，查理三世26日入住倫敦醫院，接受排定的攝護腺手術，29日在王后卡蜜拉陪同下出院，搭乘在外等候的車輛，直接返回王宮。

查理三世現年75歲，良性的攝護腺肥大在50歲以上男性間非常普遍，一般認為這不會構成嚴重健康威脅，或增加罹患攝護腺癌風險。

此外，據肯辛頓宮發布的聲明，42歲的凱特在倫敦診所接受非特定且非癌症 的手術後，恢復狀況良好。

肯辛頓宮表示，凱特現已回到位於倫敦以西的溫莎莊園家中，「她的恢復狀況良好。王子和王妃由衷感謝倫敦診所全體團隊提供的照護，特別是敬業的護理人員。」