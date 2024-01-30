都出院了…英王揮手致意 凱特這個「祕密」仍賣關子
英國國王查理三世（King Charles III）動完攝護腺手術後，29日離開倫敦醫院（The London Clinic），他穿著黑色西裝及大衣，與王后卡蜜拉（Queen Camilla）離開醫院時，向民眾揮手致意。此外，威廉王子之妻凱特（Kate）動完腹部手術住院兩周後，也已出院返家休養，但手術原因至今仍是個謎。
綜合媒體報導，查理三世26日入住倫敦醫院，接受排定的攝護腺手術，29日在王后卡蜜拉陪同下出院，搭乘在外等候的車輛，直接返回王宮。
查理三世現年75歲，良性的攝護腺肥大在50歲以上男性間非常普遍，一般認為這不會構成嚴重健康威脅，或增加罹患攝護腺癌風險。
此外，據肯辛頓宮發布的聲明，42歲的凱特在倫敦診所接受非特定且非癌症的手術後，恢復狀況良好。
肯辛頓宮表示，凱特現已回到位於倫敦以西的溫莎莊園家中，「她的恢復狀況良好。王子和王妃由衷感謝倫敦診所全體團隊提供的照護，特別是敬業的護理人員。」
凱特要到復活節後才能恢復公職。她的丈夫、英國王位第一順位繼承人威廉王子為了照顧他們的3個孩子：10歲的喬治王子（Prince George）、8歲的夏綠蒂公主（Princess Charlotte）和5歲的路易王子（Prince Louis），推遲多項活動。
上一則
葉門叛軍把劫持貨輪變付費景點 門票金額曝光
下一則
FB留言