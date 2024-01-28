英王動攝護腺手術 入院就先探視凱特

英王查理三世26日前往倫敦診所接受攝護腺肥大手術。（美聯社）

英國國王查理三世 26日到倫敦醫院（The London Clinic）接受預定安排好的攝護腺手術後，據說身體「情況良好」，英國白金漢宮26日表示，查理一入院動手術前，就先去探訪同樣在醫院休養的媳婦凱特 王妃；凱特上周也在同一診所接受腹部手術，已在這間醫院住院11天。

據悉，75歲的查理25日在王后卡蜜拉陪同下抵達倫敦醫院。

白金漢宮的聲明指出，「國王26日早上住進倫敦一家醫院，接受預定的治療」，「國王陛下想要感謝所有在過去一周給予美好祝福的人，並很高興得知他的診斷對公眾健康意識帶來正面影響」。

目前不清楚查理三世會住院多久，不過「泰晤士報」報導，他預計住院2天休養。

王室官員上周採取不尋常的做法，針對國王的健康情形發布公告，透露他患有攝護腺肥大問題，但病情屬於良性。

查理三世在出現症狀並接受檢查後，得知自己患有這種好發於50歲以上男性、會影響排尿的病症；他希望公開自己的診斷結果，鼓勵其他可能經歷類似症狀的男性就醫。

查理三世公開病情也確實起了作用，導致國營國民保健署（NHS）網站上「攝護腺肥大」一詞的網路搜尋次數激增。