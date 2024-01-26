英國人永遠不能不罵哈利、梅根 連去參加首映會都要嫌

哈利（左）與梅根每天都會成為英國民眾、皇室專家的箭靶。（路透資料照片）

英國哈利 王子與妻子梅根 自從快4年前決定從英國出走，就成了全英公敵，上自皇室要員、皇室專家與特派員，下到擁皇派的民眾，對他們做的每一件事都沒有好話，永遠都能夠嫌到不行。近日兩人受到電影公司的邀請，赴牙買加出席新片「雷鬼之父：音樂無國界」的首映會，偏偏此時哈利的父親查爾斯、大嫂凱特 ，各自進醫院動手術，他和梅根馬上被嫌：「這時候還有心情出國參加首映，難道不知道回國去慰問家人？」

向來事事針對梅根的皇室專家安琪拉勒文砲轟道：「看得出來他（哈利）處在一個很艱難的位置，內心深處他還是愛自己的家人，但她（梅根）的意見永遠放在第一，而他對此也覺得OK。另一位皇室專家菲爾丹尼爾則表示：「在正常情況下他們想出席首映典禮絕對沒有錯，可是現在他的父親在手術，而牙買加又一有想要放棄哈利之父查爾斯成為國家名義元首的意思，時機真的不太妥當，他們有點欠缺周詳的考慮。」酸民則是繼續補刀：「所以他們不能去探訪生病的家人，但可以去牙買加看一部講雷鬼樂天王巴布馬利生平的電影，這兩件事的差別在哪？當然是可以走紅地毯啊。」諷刺梅根與哈利喜歡出風頭。