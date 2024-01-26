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民調：拜登上台第三年施政滿意度創卡特以來新低

退休夫婦領社安金 一定要知道的3件事

英國人永遠不能不罵哈利、梅根 連去參加首映會都要嫌

記者蘇詠智／即時報導
哈利（左）與梅根每天都會成為英國民眾、皇室專家的箭靶。（路透資料照片）
哈利（左）與梅根每天都會成為英國民眾、皇室專家的箭靶。（路透資料照片）

英國哈利王子與妻子梅根自從快4年前決定從英國出走，就成了全英公敵，上自皇室要員、皇室專家與特派員，下到擁皇派的民眾，對他們做的每一件事都沒有好話，永遠都能夠嫌到不行。近日兩人受到電影公司的邀請，赴牙買加出席新片「雷鬼之父：音樂無國界」的首映會，偏偏此時哈利的父親查爾斯、大嫂凱特，各自進醫院動手術，他和梅根馬上被嫌：「這時候還有心情出國參加首映，難道不知道回國去慰問家人？」

向來事事針對梅根的皇室專家安琪拉勒文砲轟道：「看得出來他（哈利）處在一個很艱難的位置，內心深處他還是愛自己的家人，但她（梅根）的意見永遠放在第一，而他對此也覺得OK。另一位皇室專家菲爾丹尼爾則表示：「在正常情況下他們想出席首映典禮絕對沒有錯，可是現在他的父親在手術，而牙買加又一有想要放棄哈利之父查爾斯成為國家名義元首的意思，時機真的不太妥當，他們有點欠缺周詳的考慮。」酸民則是繼續補刀：「所以他們不能去探訪生病的家人，但可以去牙買加看一部講雷鬼樂天王巴布馬利生平的電影，這兩件事的差別在哪？當然是可以走紅地毯啊。」諷刺梅根與哈利喜歡出風頭。

其實英皇室近來碰到要一家團圓的大假，都沒有邀請哈利與梅根，哈利和梅根據知也已經有透過訊息表達對查爾斯和凱特的關心，不是對他們不聞不問。但英皇室裡永遠沒有「公平」，皇室可以冷臉面對某些成員，那些人還是絕對一定要以皇室為尊，不能用類似的態度來對皇室，要是敢我行我素，就會被圍剿，這才是英皇室恆久不變的方針。

梅根（左）與哈利到牙買加出席「雷鬼之父：音樂無國界」首映會，照例被皇室專家和酸民...
梅根（左）與哈利到牙買加出席「雷鬼之父：音樂無國界」首映會，照例被皇室專家和酸民嫌到不行。圖／摘自IG

哈利 梅根 凱特

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