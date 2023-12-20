凱特王妃曬1歲萌照 網驚：路易王子複製貼上

凱特王妃(左)曬出自己的童年照，被指跟小兒子路易王子(右)長得一模一樣。(取材自臉書)

英國威廉王子與凱特 王妃育有3名子女，分別是10歲的喬治王子（Prince George）、8歲的夏綠蒂公主（Princess Charlotte）和5歲的路易王子（Prince Louis），一家五口圈粉無數。聖誕節 將至，41歲的凱特王妃分享她1歲時的童年照，自小就相當清秀，更有稚嫩的飽滿臉頰。眾多網友直呼，看起來跟路易王子一模一樣，稱凱特王妃的基因超強大。

路易王子(右圖)看起來跟媽媽凱特王妃(左圖)小時候長得非常相似。(取材自臉書)

凱特18日在官方Instagram分享一張1983年、她1歲時在家裡過聖誕節的照片，可見當時她坐在飯桌前，鼓著圓圓雙頰、頂著一頭自然捲短髮，脖子上還掛了一條彩色項鍊，相當可愛。

凱特王妃在Instagram上分享她1歲時的童年照，網友直呼跟小兒子路易王子超像。(取材自Instagram)

凱特今年發起「塑造我們」長期計畫，她分享童年照，在慶祝聖誕節之際，也不忘呼籲大眾關注兒童早期教育的重要性。

照片曝光後，，許多網友驚呼凱特王妃小時候根本跟路易王子長一模一樣，「凱特基因強大」、「別騙喔！這是路易吧」、「看第一眼就是路易啊」、「路易王子的臉複製貼上」、「路易是媽咪的分身」、「太可愛了」。

凱特曾說過與威廉所生的兩子一女，只有路易比較像她。長子喬治現年10歲、次女夏綠蒂公主8歲。