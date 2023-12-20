凱特王妃曬1歲萌照 網驚：路易王子複製貼上
英國威廉王子與凱特王妃育有3名子女，分別是10歲的喬治王子（Prince George）、8歲的夏綠蒂公主（Princess Charlotte）和5歲的路易王子（Prince Louis），一家五口圈粉無數。聖誕節將至，41歲的凱特王妃分享她1歲時的童年照，自小就相當清秀，更有稚嫩的飽滿臉頰。眾多網友直呼，看起來跟路易王子一模一樣，稱凱特王妃的基因超強大。
凱特18日在官方Instagram分享一張1983年、她1歲時在家裡過聖誕節的照片，可見當時她坐在飯桌前，鼓著圓圓雙頰、頂著一頭自然捲短髮，脖子上還掛了一條彩色項鍊，相當可愛。
凱特今年發起「塑造我們」長期計畫，她分享童年照，在慶祝聖誕節之際，也不忘呼籲大眾關注兒童早期教育的重要性。
照片曝光後，，許多網友驚呼凱特王妃小時候根本跟路易王子長一模一樣，「凱特基因強大」、「別騙喔！這是路易吧」、「看第一眼就是路易啊」、「路易王子的臉複製貼上」、「路易是媽咪的分身」、「太可愛了」。
凱特曾說過與威廉所生的兩子一女，只有路易比較像她。長子喬治現年10歲、次女夏綠蒂公主8歲。
路易王子個性古靈精怪，在公開場合經常露出「表情包」搶鏡，早前威廉王子發布一家五口今年的聖誕卡，路易王子「離奇消失的手指」被部分網友指是修圖失敗，但也有人認為只是手指頭張開，拍攝角度問題導致，在網路上掀起一陣熱議。
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