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「英國是我的家」哈利：被迫移居美國

編譯周辰陽／綜合報導
哈利(左)聲稱和梅根(右)當年是被迫離開英國王室。（歐新社資料照片）
哈利(左)聲稱和梅根(右)當年是被迫離開英國王室。（歐新社資料照片）

英國哈利王子與妻子梅根2020年卸下資深王室成員身分後，內政部就決定夫婦倆將不再獲得稅金支付的「相同程度」人身保護服務，讓哈利決定就自己的維安措施打官司。根據委任律師7日向高等法院提交的書面證人陳述，哈利宣稱自己跟梅根當年是「被迫」離開王室與移居美國。

「i」與倫敦廣播公司（LBC）等英媒報導，內政部王室與公眾人物保安執行委員會（RAVEC）當初做出了哈利維安措施應「視具體個案情況」決定，而代表哈利的訟務律師法蒂瑪（Shaheed Fatima KC）在7日庭審時表示，哈利並不接受內政部律師所主張，停止成為「王室全職工作成員」對他是一個「選擇」。

根據法蒂瑪宣讀的陳述摘錄，哈利稱「我妻子跟我覺得，被迫辭去這一職責，並於2020年離開這個國家，對我們兩人都是懷抱著極大的悲傷」。

哈利在陳述表示，「英國是我的家，英國是我孩子血緣的核心，也是我希望他們感覺在家的地方，就像他們當下在美國所居之處。如果，當他們在英國的領土上，卻不能保證他們的安全，這就不可能發生」。

哈利表示，「我無法讓我的妻子身處像這樣的危險，考慮到我的人生經歷，我也不願意毫無必要讓我自己處於危險之中」。

根據天空新聞台5日報導指出，法蒂瑪也曾代表哈利向法院陳述，他的立場是「鑒於他面對的威脅跟危險，應該獲得國家維安」，並辯稱他「不合理地受到了較他人不那麼有利的對待」。

法蒂瑪曾在2022年表示哈利很想回家，「回來看看家人和朋友，並且持續這些貼近他內心的慈善事業」，不過內幕為何，還尚待官司結果更為水落石出才能明瞭。

另外，近日因皇室主動對外放消息，稱現任英王查理邀請哈利參加自己的75歲生日會，哈利卻拒絕邀請，氣得哈利的人員澄清並無此事。

哈利 內政部 梅根

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